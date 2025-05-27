Репресії для "друзів Путіна": Мерц підтвердив готовність покарати Орбана та Фіцо

Голос Німеччини в ЄС важить значно більше, аніж голоси Будапешта та Братислави разом узяті

Німеччина готова розглянути варіант припинення фінансової підтримки проросійських Словаччини та Угорщини з боку Європейського Союзу, якщо вони й надалі будуть ухилятися від виконання узгодженого курсу ЄС, або саботувати його рішення. Уряди Віктора Орбана та Роберта Фіцо ризикують залишитися без грошей взагалі.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на конференції WDR Europaforum, повідомляє Bloomberg. Мерц попередив, що країни ЄС, які порушують верховенство європейського права, можуть отримати дуже неприємні для них наслідки.

"Якщо це буде необхідно, то ми будемо мати справу з цим. Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо цей курс. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, могли б бути чіткіші слова і, можливо, більш жорсткі конфлікти", – пояснив він.

Видання зазначає, що голос Німеччини в ЄС важить значно більше, аніж голоси Будапешта та Братислави разом узяті. Окрім цього, безпосередньо для Угорщини та Словаччини Німеччина є важливим партнером, оскільки німецькі автовиробники в обох країнах сприяють їхньому економічному зростанню, не кажучи вже про експортні відносини. Заява Мерца демонструє, що Берлін готовий нагадати проросійським урядам Словаччини та Угорщини їхнє справжнє місце.

Зазначимо, що Угорщина через політику проросійського уряду Віктора Орбана ризикує потрапити у політичну ізоляцію в Європейському Союзі. Країну збираються позбавити права голосу при прийнятті рішень, причиною вказано порушення цінностей ЄС.

Тим часом уряд Віктора Орбана на тлі шпигунського скандалу на Закарпатті та розвалу власної економіки звинуватив Україну у нібито проведенні "спецоперації" зі зриву так званого "національного опитування" угорців. На цьому "опитуванні" Орбан та його кліка за допомогою маніпулятивних питань планували "намалювати" нібито несприйняття угорцями вступу України до Європейського Союзу.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Тільки з початку 2025 року він вже вчинив низку антиукраїнських дій. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо – не краще за свого дружка Орбана. Так, він насмілився відвідати Росію, щоб бути присутнім на путінському "параді перемоги" на 9 травня та назвав свою поїздку до Москви надзвичайно успішною. Він запевнив Росію, що Братислава надійний партнер для Кремля.