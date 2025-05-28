Мерц перебив Зеленського під час пресконференції: що сталося у Берліні (відео)

Заминка викликала сміх у залі

Під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Берліні стався технічний курйоз. Зеленський почав свою промову, однак через кілька секунд Мерц змушений був його перервати – заявив, що не чує синхронного перекладу в своїх навушниках.

Трансляцію вели на Youtube-каналі Офісу президента. У відповідь на проблему Зеленський уточнив: "У вас немає перекладу? Досі? А зараз?" – після чого канцлер пожартував про "сучасні німецькі технології", викликавши сміх у залі. Через кілька секунд технічну несправність було усунуто.

Після відновлення перекладу Зеленський перепитав, чи точно все працює, і через певну плутанину в комунікаціях отримав від Мерца відповідь "Дойчланд" – слово "точно" та "Дойчланд (німецькомовна назва країни) досить схожі фонетично. Цей момент також викликав у залі сміх.

Однак запевнення Зеленському не вистачило, оскільки через кілька секунд після відновлення своєї промови, він зупинився та попросив канцлера повторити те, що він сказав, аби пересвідчитися, що переклад працює справно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив переконання, що війна в Україні може затягнутися надовго. На його думку, на швидке завершення конфлікту з Росією наразі сподіватися не варто.