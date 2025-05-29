Секреты "железной" дисциплины: что ест глава немецкой ХДС Фридрих Мерц, чтобы быть в форме

Чем питается и что сам готовит дома Фридрих Мерц

Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц не придерживается модных диет, но питается умеренно. У него есть любимое блюдо, которое он сам готовит, и избегает фастфуда. Его подход к пище – это простота, дисциплина и внимание к качеству продуктов.

"Телеграф" расскажет, что ест Фридрих Мерц, какие блюда он готовит дома сам и как изменил культуру питания в офисе партии.

Завтрак без излишеств

День Мерц начинает с простого завтрака: чай, тост и фрукты. В разговорах с немецкими СМИ он отмечал, что не любит перегружать организм с утра, поэтому обходится без калорийных или жирных блюд. В случаях, когда нет возможности полноценно позавтракать, лидер ХДС заменяет завтрак фруктами или овощами.

"Иногда бывает, что обед пропускаешь, поэтому лучше выпить чашку чая и съесть яблоко, чем наугад перекусывать", — признавался Мерц в комментарии Welt.

Обед – традиционная немецкая кухня без лишнего жира

Когда есть возможность пообедать полноценно, Мерц выбирает традиционные немецкие блюда. Например, в TikTok-видео политик поделился, что любит утку с брюссельской капустой и картофельным пюре — классическое сезонное блюдо, которое обычно готовят зимой.

В то же время он не отказывается от простой уличной еды. В 2024 году в компании Маркуса Зедера он пробовал карривурст (нем. Currywurst — Ред.) с майонезом в Берлине — типичный пример немецкого стритфуда, но в умеренных количествах.

Маркус Зедер и Фридрих Мерц — фото TAGESSPIEGEL

Ужин: легкий, но сытный

На ужин Мерц обычно позволяет себе более сытное блюдо, однако без излишеств – иногда бокал пива или сухого вина. Он не сторонник диет, но предпочитает сбалансированное питание, которое позволяет оставаться активным в насыщенном политическом графике.

Фридрих Мерц — Фотографии Berliner Telegraph

Изменения в партийной кулинарии

Интересно, что с приходом Мерца во главе ХДС в офисе партии появились миски со свежими фруктами. Это считают неформальной инициативой самого политика, который, таким образом, стремится ввести здоровый образ жизни и в политической среде.

Мерц за плитой: паста с морепродуктами

Фридрих Мерц не только руководит партией, но и сам готовит дома. Его фирменное блюдо – спагетти с морепродуктами (Spaghetti Frutti di Mare) в легком томатном соусе. Жена политика, Шарлотта Мерц, в нескольких интервью упоминала, что это одно из его любимых домашних угощений.

"Он каждый раз готовит это по-разному, но всегда очень вкусно", – рассказывала она в комментарии Merkur.

Cпагетти с морепродуктами (Spaghetti Frutti di Mare)

Активный образ жизни без лишних ограничений

Фридрих Мерц активно занимается теннисом и считает, что умеренность во всем – главный принцип, позволяющий оставаться в форме. Его подход к питанию рационален, без фанатизма, однако с постоянным вниманием к качеству пищи и режиму дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о секретах питания Макрона. Мы рассказывали, что ест президент Франции и почему ему не дают фастфуд.