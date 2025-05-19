Макрон та Мелоні посварилися, а Мерц намагається їх помирити: ЗМІ розповіли, що сталося

Критики Мелоні в італійському уряді вже атакували її, заявивши, що вона своїми діями відсторонила країну від важливих процесів

Прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні відсторонили від переговорів з президентом США Дональдом Трампом, оскільки президент Франції Еммануель Макрон звинуватив її у брехні, особистих образах та провалі дипломатії. Він відмовився залучати Мелоні до групи європейських лідерів, які комунікують з президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання війни в Україні, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається припинити конфлікт між Мелоні та Макроном.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Зазначається, що 16 травня конфлікт, який давно визрівав, вибухнув через те, що Макрон звинуватив Мелоні у поширенні "неправдивої інформації".

Мелоні не була присутня на окремій зустрічі Мерца, Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і прем'єра Польщі Дональда Туска з Володимиром Зеленським в Албанії, коли група провела телефонну розмову із Трампом. Трохи пізніше, під час виступу перед журналістами Мелоні заявила, що її нібито не включили в групу через те, що вона відмовилася надсилати війська в Україну в рамках "коаліції охочих". Це викликало гнів Макрона: президент Франції заявив, що в Тирані та в Києві обговорювалося питання припинення вогню в Україні, а не військові контингенти.

"Йдеться про припинення вогню — давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її й так уже достатньо з боку Росії", – обурився Макрон.

Канцлер ФРН Мерц, намагаючись припинити цей конфлікт, зустрівся з Мелоні напередодні інавгураційної меси Папи Лева XIV. Він заявив, що проведе переговори щодо залучення Італії до врегулювання війни в Україні.

"Я проведу переговори в ЄС найближчими днями, щоб Італія була залучена до всіх наших зусиль щодо врегулювання цього конфлікту. Ми не маємо допустити поділу. В ЄС не існує країн першого чи другого сорту, і всі прагнуть якнайшвидше завершити цю війну", – сказав він, а Мелоні закликала лідерів "відкинути егоїзм" та зосередитися на "єдності Заходу", що вочевидь було жирним натяком на адресу саме Макрона.

Тим часом критики Мелоні в італійському уряді вже атакували її, заявивши, що вона своїми діями відсторонила країну від важливих процесів, а також звинувативши прем'єра Італії у брехні щодо того, чому її справді виключили з переговорів, та у тому, що вона дозволяє особистій антипатії до Макрона взяти верх над державними інтересами.

"Мелоні є носієм національних інтересів Італії. Не поїхати туди через особисту неприязнь до одного з лідерів — це неприйнятно", – прокоментував ситуацію один з депутатів.

Нагадаємо, що 16 травня в Албанії відбувся саміт Європейської політичної спільноти. Український лідер разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом прибули до Тирани для участі у цьому міжнародному заході. Серед іншого президент України Володимир Зеленський обговорив з американським колегою Дональдом Трампом результати переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Зустріч в Туреччині тривала менш як дві години.