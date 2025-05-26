Секрети харчування Макрона: що їсть президент Франції і чому йому не дають фастфуд

У погребі Макрона 14000 пляшок виключно французького вина

Раціон Еммануеля Макрона не має нічого спільного з фастфудом — у меню президента лише овочі, риба та класична французька кухня. Його харчові звички визначає дружина Бріжит, яка виключила джанк-фуд зі щоденного раціону.

"Телеграф" розповість, які страви любить президент Франції і чому він починає день із кислого соку. Попри насичений графік, Макрон завжди знаходить час на повноцінні прийоми їжі та уникає перекусів нашвидкуруч.

Що їсть Макрон

Сніданок президента складається з фруктового соку, який щоранку готує Бріжит: два апельсини, один лимон і ківі. Часто до цього додається легкий йогурт, чай із лимоном або трохи злакових. Макрон дотримується принципу "жодного фастфуду зранку" і, на відміну від деяких світових лідерів, не починає день на голодний шлунок.

На обід Макрон зазвичай обирає легкі, збалансовані страви. Основу раціону складають сезонні овочі, риба або нежирне м’ясо, а також продукти з низьким вмістом жиру. Часто на столі з’являється зелений салат із сирами чи горіхами. Макрон не любить переїдати вдень, тож порції завжди помірні та продумані за складом.

Вечеря Макрона часто включає легкі страви, такі як салати або риба. Він також може дозволити собі келих французького вина з особистої колекції, яка налічує понад 14 000 пляшок.

Улюблені страви

Серед гастрономічних уподобань президента Франції — бланкет де во (телятина в білому соусі), страва, яку він неодноразово називав своєю улюбленою. Також йому до вподоби морепродукти, дичина, особливо в сезон, і страви з трюфелями. Він однаково цінує рибу й м’ясо, але надає перевагу стравам, приготованим без зайвого жиру чи панірування.

Вино, але без крайнощів

Попри строгість дієти, алкоголь не під забороною: в погребі Єлисейського палацу зберігається понад 14 тисяч пляшок французького вина. Серед них — пляшка 1906 року і жодного напою іноземного походження.

На офіційних подіях президент обирає Bordeaux чи Château Montus, а неформально може дозволити собі келих італійського Barolo. Бріжит стежить, щоби порції не були надто великі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф писав, без чого Трамп не може прожити і дня. Ми розповідали, що є у "збалансованому" меню президента США.