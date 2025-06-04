Гроші можуть вислизнути крізь пальці: що суворо заборонено робити 4 червня

Не забувайте про головні традиції та заборони цього дня

У середу, 4 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 17 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Митрофан, патріарх Константинопольський, жив у IV столітті й став першим патріархом цього міста після того, як його було проголошено столицею Східної Римської імперії. Він прославився своїм праведним життям, мудрістю та твердістю у православній вірі.

Що можна робити 4 червня:

Віряни цього дня можуть відвідати церкву, помолитися про духовну стійкість та попросити допомоги у справах та починаннях;

У народі цей день називали "Мітрофан-гнійник", тому що в старі часи сьогодні було заведено удобрювати парові поля — це обіцяло хороший урожай;

Цього дня потрібно зробити прибирання, винести сміття, старі речі — разом із ними ви "винесете" хвороби та біди.

Що не можна робити 4 червня:

Не можна сваритися та лаятись. Будь-яка сварка в цей день може притягнути біди та розбрат у родину на все літо;

Сьогодні не варто розпочинати важливі справи, угоди чи переїзди. У народі вважали, що справа "не піде" або зазнає збитків;

Не можна працювати в полі з вогнем чи влаштовувати багаття, бо у народі вірили, що вогонь у цей день особливо небезпечний і може спровокувати пожежу;

Заборонено позичати гроші чи давати щось із дому. Є повір’я, що з речами чи грошима можна "віддати" свій фінансовий добробут.

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