Деньги могут ускользнуть сквозь пальцы: что строго запрещено делать 4 июня

Не забывайте о главных традициях и запретах этого дня

В среду, 4 июня, православные и греко-католики чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 17 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, жил в IV веке и стал первым патриархом этого города после того, как он был провозглашен столицей Восточной Римской империи. Он прославился своей праведной жизнью, мудростью и твердостью в православной вере.

Что можно делать 4 июня:

Верующие в этот день могут посетить церковь, помолиться о духовной стойкости и попросить помощи в делах и начинаниях;

В народе этот день называли "Митрофан-навозник", потому что в старину сегодня было принято удобрять паровые поля — это сулило хороший урожай;

В этот день нужно сделать уборку, вынести мусор, старые вещи — вместе с ними вы "вынесете" болезни и беды.

Что нельзя делать 4 июня:

Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Всякая ссора в этот день может притянуть беды и раздор в семью на все лето;

Сегодня не стоит начинать важные дела, сделки или переезды. В народе считали, что дело "не пойдёт" или принесет убыток;

Нельзя работать в поле с огнем или устраивать костры, потому что в народе верили, что огонь в этот день особенно опасен и может спровоцировать пожар;

Запрещено одалживать деньги или давать что-то из дома. Есть поверье, что с вещами или деньгами можно "отдать" свое финансовое благополучие.

"Телеграф" писал ранее, какие праздники украинцы будут отмечать в июне. Появился календарь.