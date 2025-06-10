Допоможіть петуніям цвісти пишніше, регулярно виконуючи одне завдання: що потрібно робити

Петунії будуть цвісти, як божевільні, якщо ви виконуватимете це завдання

Петунії — яскраві різнокольорові квіти, які до душі багатьом садівникаи. Вони невибагливі у догляді та стануть справжньою окрасою вашої клумби. Однак, щоб петунії цвіли пишніше, потрібно регулярно виконувати одне нескладне завдання.

"Телеграф" розповість, що робити з кущами петуній для довгого та пишного цвітіння.

Як доглядати за петуніями влітку?

Петунії вельми невибагливі квіти, проте потрібно стежити, щоб вони не пересихали і не зазнавали постійної спеки. Також важливо протягом усього періоду цвітіння стежити за суцвіттями, пише Express. Справа в тому, що після відмирання квітки її потрібно відірвати від куща. Це необхідно для того, щоб рослина не витрачала енергію на формування насіння.

Регулярно обриваючи квіти, що відмерли, ви забезпечите пишне цвітіння всього куща петунії. Дуже важливо обривати або зрізати всю квітку разом із цибулинною насіннєвою головкою, а не тільки пелюстки.

Це просте літнє завдання точно зробить кущі петунії більш квітучими та здоровими. Адже вся енергія рослини буде спрямована на формування нових квіток та листя, а не на насіння, яке навряд чи вам потрібно.

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