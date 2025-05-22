Не викидайте бананову шкірку. Зробіть з неї супердобриво для півонії

Підживити півонії можна за допомогою бананової шкірки

Півонії — одні з найкрасивіших весняних квітів, які радують пишним цвітінням та приємним ароматом. Однак буває так, що кущ півонії не зацвітає весною, оскільки недоотримав поживних речовин у минулому сезоні. Є способи, як попередити цю проблему, щоб ваші півонії цвіли щосезону.

"Телеграф" розповість, як удобрити кущі півонії для пишного цвітіння за допомогою бананової шкірки.

Як виявилося, шкірка, яку ви зазвичай викидаєте на смітник, може стати відмінним добривом для вашого саду. Наприклад, залишками від бананів можна підживити півонії, пише Express.

Шкірка насичує кущі квітів корисними речовинами та мікроелементами. І навіть якщо цього року півонії не порадували цвітінням, то наступного точно зацвітуть, бутонів буде багато, а сам кущ і листя будуть сильними та стійкими до хвороб.

Як підживити півонії банановою шкіркою?

Щоб підживити півонії, просто помістіть кілька бананових шкірок між стеблами та навколо основи. Після того, як півонії відцвітуть, повторіть цей фокус із банановою шкіркою. Вона насичить кореневу систему квітів корисними речовинами, і вже наступного сезону півонії зацвітуть із новою силою.

Відомо, що бананова шкірка багата калієм, який стимулює рясне цвітіння півоній, зміцнює стебла та підвищує стійкість до хвороб. Таким чином ви не тільки стимулюєте цвітіння, але й зміцните півонії до наступного сезону.

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