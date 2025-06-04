Поповзуть у зворотному напрямку: як без хімії і зайвих витрат прогнати слимаків з городу

Цей спосіб до смішного простий, але ефективний

Дощова погода влітку може стати причиною нашестя слимаків на ваш город або в сад. Справа в тому, що ці шкідники добре почуваються саме у вологому середовищі, тому після опадів активізуються. Однак позбутися їх не складно, знаючи деякі хитрі трюки.

"Телеграф" розповість, як боротися зі слимаками на городі без хімії та шкоди для рослин.

Щоб боротися зі слимаками, вам знадобиться один натуральний продукт, який ви найчастіше викидаєте у смітник на кухні, пише Express. Йдеться про яєчну шкаралупу, яка здатна створити некомфортні умови для пересування слимаків.

Ці слизькі шкідники дуже не люблять пересуватися гострою і нерівномірною поверхнею. Тому яєчна шкаралупа стане серйозною перепоною для їхньої активності.

Все що вам потрібно — це подрібнити шкаралупу і насипати її на грядках, особливо біля рослин, які найбільше зазнають атак слимаків. Захистіть від цих шкідників насамперед грядки з капустою, помідорами, полуницею та кущами троянд. Відчувши дискомфорт, слимаки поповзуть у зворотному напрямку — геть від вашого городу чи саду.

До речі, подібний ефект може бути ще від одного натурального компонента. Для боротьби зі слимаками можна використовувати подрібнену горіхову шкаралупу.

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