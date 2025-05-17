Без хімії та дорогих препаратів: ефективний спосіб врятувати помідори від фітофтори

Є простий метод, як захистити помідори від захворювання

Помідори під час дозрівання часто стикаються з таким поширеним захворюванням, як фітофтороз. Це грибкова хвороба, яка може переноситися через ґрунт та з вітром. Однак є простий спосіб, як захистити помідори від хвороби та виростити щедрий урожай.

"Телеграф" розповість про ефективний метод боротьби з фітофторозом у помідорів.

Як захистити помідори від фітофтори?

Фітофтороз — поширене грибкове захворювання, яке часто вражає помідори, залишаючи темні сліди та вм’ятини, пише Express. Буває так, що захворювання може занапастити і весь урожай томатів. Однак є способи з ним боротися та запобігти втраті плодів.

Відмінним способом боротьби з фітофторою є мульчування. Воно буде зберігати прохолоду для кореневої системи в спекотні дні і запобігатиме поширенню хвороби при поливі помідорів. Мульча діє як бар’єр між ґрунтом та рослиною, що не дає поширитися фітофтору.

Є різні види мульчування, проте для грядки з помідорами краще підійде солома, тріска, скошена трава та інші натуральні компоненти. Покладіть під кожен кущ по 6-7 сантиметрів мульчі, а при поливі стежте, щоб вода не розбризкувалася на листя та стебла помідорів.

До речі, мульчування допоможе захистити томати не тільки від фітофтори, а й від бур’янів, які так активно не проростатимуть під кущами.

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