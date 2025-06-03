Мурахи будуть обходити ваш сад і город: простий лайфхак вирішить проблему з комахами-шкідниками

Ефективний лайфхак, як боротися з мурахами в саду та на городі

Літо – час тепла, відпочинку та городніх робіт. У цей період дуже важливо подбати про свій сад та город, щоб захистити майбутній урожай від шкідників. Якщо зіткнулися з проблемою мурах, є спосіб відвадити цих комах з вашої ділянки.

"Телеграф" розповість про простий лайфхак, який позбавить ваш садок від навали мурах та інших комах, які можуть зіпсувати врожай фруктів та овочів.

Використання однієї простої приправи з вашої кухні позбавить вас від нашестя мурах у саду та на городі, пише Express. Йдеться про кайєнський перець, який своїм запахом ефективно відлякує мурах та інших шкідників. Цю приправу можна купити в будь-якому супермаркеті, а використовувати її дуже просто.

Все що вам потрібно, це посипати кайєнським перцем стежки, якими пересуваються мурахи. Запах перцю відлякає комах і вони покинуть ваш сад чи город.

Кайєнський перець є потужним природним репелентом для мурах. Його різкий аромат і пряне з’єднання капсаїцин заважають їм пересуватися і можуть викликати фізичне роздратування. Саме тому він такий ефективний у саду та на городі.

Можна розбавити кайенський перець у воді, налити цю суміш у ємність з розпилювачем та обприскати місця скупчення шкідників на рослинах. Такий спрей також стане гарним засобом для боротьби зі шкідниками.

Раніше "Телеграф" розповідав, який дешевий засіб врятує врожай від шкідників. Слимаки зникнуть з вашого городу, як за помахом чарівної палички.