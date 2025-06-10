Помогите петуниям цвести пышнее, регулярно выполняя одну задачу: что нужно делать

Петунии будут цвести, как сумасшедшие, если вы будете выполнять эту задачу

Петунии — яркие разноцветные цветы, которые по душе многие садоводам. Они неприхотливы в уходе и станут настоящим украшением вашей клумбы. Однако, чтобы петунии цвели пышнее, нужно регулярно выполнять одну несложную задачу.

"Телеграф" расскажет, что делать с кустами петуний для долгого и пышного цветения.

Как ухаживать за петуниями летом?

Петунии весьма неприхотливые цветы, однако нужно следить, чтобы они не пересыхали и не подвергались постоянной жаре. Также важно на протяжении всего периода цветения следить за соцветиями, пишет Express. Дело в том, что после отмирания цветка, его нужно оторвать от куста. Это необходимо для того, чтобы растение не тратило энергию на формирование семян.

Регулярно обрывая отмершие цветы, вы обеспечите пышное цветение всего куста петунии. Очень важно обрывать или срезать весь цветок вместе с луковичной семенной головкой, а не только лепестки.

Эта простая летняя задача точно сделает кусты петунии более цветущими и здоровыми. Ведь вся энергия растения будет направлена на формирование новых цветков и листьев, а не на семена, которые вряд ли вам нужны.

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