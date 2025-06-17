Цю помилку допускають навіть досвідчені квітникарі. Як і коли правильно обрізати півонії після цвітіння

Правильне обрізання півонії стане запорукою пишного цвітіння наступного сезону

Півонії — улюблені квіти багатьох садівників, вони красиво і пишно цвітуть на початку літа, радуючи приємним ароматом. Однак навіть після цвітіння півонії потребують догляду та правильної обрізки. Якщо дотримуватися деяких правил і не допускати поширених помилок, то наступного сезону ці квіти знову порадують пишним цвітінням.

"Телеграф" розповість, як і коли правильно обрізати півонії, щоб вони запасли достатньо енергії для росту і цвітіння наступного року.

Що робити з півоніями після цвітіння?

Перше і головне правило у догляді за півоніями — не поспішайте обрізати стебла відразу після цвітіння, пише House Digest. Рослинам після сезону активного цвітіння потрібно зміцнити кореневу систему та накопичити достатньо поживних речовин.

Однак півонії все ж таки потребують обрізки — прибрати потрібно зів’ялі суцвіття, які вже обсипали пелюстки. Обрізати їх потрібно акуратно трохи нижче старої квітки, над першим набором повного здорового листя. При цьому не варто чіпати здорові стебла і листя.

Прибравши стебла з квітками ви попередите формування насіння, а значить рослина не витрачатиме на це енергію і направить її на зміцнення коренів.

А ось повністю зрізати стебла півонії можна буде ближче до зими, коли настане загроза перших заморозків. Обріжте стебла приблизно на дюйм вище ґрунту, щоб запобігти гниттю та підготувати рослину до повторного зростання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як допомогти петуніям цвісти пишніше, регулярно виконуючи одне завдання. Дізнайтесь, що потрібно робити з рослиною.