Подаруйте трояндам друге дихання. Що обов’язково потрібно зробити у червні в період пишного цвітіння

Під час цвітіння троянд потрібен особливий догляд

Троянди — улюблені квіти багатьох квітникарів та прикраса будь-якої клумби. Вони бувають дуже вибагливими у догляді, проте завжди можуть віддячити гарним пишним цвітінням. До речі, саме в період цвітіння – у травні-червні потрібно зробити одне завдання, яке подарує трояндам друге дихання.

"Телеграф" розповість, що обов’язково потрібно зробити з трояндами у червні, щоб вони цвіли аж до кінця сезону.

Порада квітникарам, що робити з трояндами у червні

У період активного цвітіння потрібно стежити за кущами троянд, і як тільки бачите, що квітка вже вмирає/відцвітає, негайно зрізайте її, пише Express. Таким чином рослина не витрачатиме енергію на формування насіння, а направить її на розвиток нових бутонів та квіток.

Якщо регулярно обрізати відмерлі квіти на кущах троянд, ви суттєво продовжите період цвітіння всього куща. Таким чином вдасться подарувати трояндам "друге дихання" і тішитися квітами аж до заморозків. До того ж, акуратно обрізані кущі троянд і виглядають охайно і красиво, доповнюючи композицію клумби чи всього саду.

Досвідчені квітникарі радять обрізати троянди в період цвітіння якнайчастіше, щоб у результаті продовжити їх цвітіння в цілому. Виконуючи це нескладне завдання у червні, ви отримаєте квітучі троянди на весь сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як допомогти петуніям цвісти пишніше, регулярно виконуючи одне завдання. Дізнайтесь, що потрібно робити з рослиною.