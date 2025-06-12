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Подаруйте трояндам друге дихання. Що обов’язково потрібно зробити у червні в період пишного цвітіння

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Подаруйте трояндам "друге дихання", виконуючи одне завдання якнайчастіше Новина оновлена 12 червня 2025, 16:53
Подаруйте трояндам "друге дихання", виконуючи одне завдання якнайчастіше. Фото Freepik

Під час цвітіння троянд потрібен особливий догляд

Троянди — улюблені квіти багатьох квітникарів та прикраса будь-якої клумби. Вони бувають дуже вибагливими у догляді, проте завжди можуть віддячити гарним пишним цвітінням. До речі, саме в період цвітіння – у травні-червні потрібно зробити одне завдання, яке подарує трояндам друге дихання.

"Телеграф" розповість, що обов’язково потрібно зробити з трояндами у червні, щоб вони цвіли аж до кінця сезону.

Порада квітникарам, що робити з трояндами у червні

У період активного цвітіння потрібно стежити за кущами троянд, і як тільки бачите, що квітка вже вмирає/відцвітає, негайно зрізайте її, пише Express. Таким чином рослина не витрачатиме енергію на формування насіння, а направить її на розвиток нових бутонів та квіток.

троянди фото

Якщо регулярно обрізати відмерлі квіти на кущах троянд, ви суттєво продовжите період цвітіння всього куща. Таким чином вдасться подарувати трояндам "друге дихання" і тішитися квітами аж до заморозків. До того ж, акуратно обрізані кущі троянд і виглядають охайно і красиво, доповнюючи композицію клумби чи всього саду.

Досвідчені квітникарі радять обрізати троянди в період цвітіння якнайчастіше, щоб у результаті продовжити їх цвітіння в цілому. Виконуючи це нескладне завдання у червні, ви отримаєте квітучі троянди на весь сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як допомогти петуніям цвісти пишніше, регулярно виконуючи одне завдання. Дізнайтесь, що потрібно робити з рослиною.

Теги:
#Троянди #Сад #Корисні поради #Клумба