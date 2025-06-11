Без хімії та пестицидів: як захистити помідори на городі від попелиці та білокрилки

Цей екологічний лайфхак точно стане в нагоді, якщо ви вирощуєте помідори.

Помідори – корисний і улюблений овоч багатьох городників. Вирощувати його з розсади не просто, він вимагає догляду та турботи, проте домашні томати за смаком точно кращі за покупні. Після висадки розсади у відкритий ґрунт і протягом усього вегетативного періоду кущі помідорів можуть зазнавати атак шкідників. Однак врятувати їх можна навіть без використання хімічних засобів.

"Телеграф" розповість, як захистити помідори на городі від найпоширеніших шкідників, типу попелиці, павутинного кліща та білокрилки.

Як захистити помідори від шкідників?

Досвідчені городники знають, що влітку кущі помідорів, висаджені у відкритий ґрунт, зазнають атак шкідників. Білокрилка і попелиця можуть бути особливо небезпечними для томатів, оскільки вони п’ють сік з листя рослин, через що ті слабшають, жовтіють і скручуються, пише Express.

Проте рішення є, і це навіть не хімічні засоби. Все, що вам потрібно, це організувати на городі правильне сусідство рослин. Найкращим способом захистити помідори та інші культури від комах-шкідників – це посадити на грядках чорнобривці.

Ці красиві квіти своїм ароматом відлякуватимуть шкідників з городу і ваш урожай не постраждає. До того ж, це дуже екологічно, якщо хочете уникнути хімічної обробки городу.

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