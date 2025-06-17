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Эту ошибку допускают даже опытные цветоводы. Как и когда правильно обрезать пионы после цветения

Автор
Галина Струс
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После цветения пионы нужно правильно обрезать
После цветения пионы нужно правильно обрезать. Фото Коллаж "Телеграф"

Правильная обрезка пионов станет залогом пышного цветения в следующем сезоне

Пионы — любимые цветы многих садоводов, они красиво и пышну цветут в начале лета, радуя приятным ароматом. Однако даже после цветения пионы нуждаются в уходе и правильной обрезке. Если придерживаться некоторых правил и не допускать распространенные ошибки, то в следующем сезоне эти цветы снова порадуют пышным цветением.

"Телеграф" расскажет, как и когда правильно обрезать пионы, чтобы они запасли достаточно энергии для роста и цветения на следующий год.

Что делать с пионами после цветения?

Первое и главное правило в уходе за пионами — не спешите обрезать стебли сразу после цветения, пишет House Digest. Растению после сезона активного цветения нужно укрепить корневую систему и накопить достаточно питательных веществ.

Однако пионы все же нуждаются в обрезке — убрать нужно увядшие соцветия, которые уже осыпали лепестки. Обрезать их нужно аккуратно чуть ниже старого цветка, над первым набором полных здоровых листьев. При этом не стоит трогать здоровые стебли и листья.

Убрав стебли с цветками вы предотвратите формирование семян, а значит растение не будет тратить на это энергию и направит ее на укрепление корней.

А вот полностью срезать стебли пионов можно будет ближе к зиме, когда наступит угроза первых заморозков. Обрежьте стебли примерно на дюйм выше почвы, чтобы предотвратить гниение и подготовить растение к повторному росту.

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