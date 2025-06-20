Посипте город цим матеріалом і назавжди забудете про слимаків: що потрібно зробити

Простий і екологічний спосіб прогнати слимаків з вашого городу

Тепла та волога погода у червні може стати сприятливим середовищем для поширення слимаків на городі та в саду. Ці слизькі шкідники несуть загрозу для ваших овочів, фруктів та ягід. Однак є способи боротися з ними в екологічний спосіб.

"Телеграф" розповість, як зробити природний бар’єр, який відлякає слимаків із саду та городу.

Як прогнати слимаків з городу та саду?

Нашестя слимаків на городі може сильно нашкодити врожаю. Ці слизькі молюски люблять поласувати розсадою овочів, зеленню, полуницями ягод. Тому потрібно подбати про те, щоб вони не доповзали до ваших грядок, пише Express.

Створити природний бар’єр для переміщення слимаків можна за допомогою тирси. Її потрібно розсипати на городі та в саду, особливо в тих місцях, де ростуть улюблені культури шкідників.

Справа в тому, що слимаки не зможуть пересуватися по тирсі, оскільки дрібні гострі скалки будуть створювати їм максимальний дискомфорт. Також можна змішати тирсу з ґрунтом, щоб слимаки не могли зариватися в землю у спеку.

Для створення природного бар’єру від слимаків можна використовувати також білий пісок і садовий гравій. Вони також мають шорстку поверхню, яка перешкоджатиме пересуванню слимаків. При цьому пам’ятайте, що час від часу потрібно буде заново посипати сад чи город тирсою, особливо після дощової погоди.

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