Посыпьте огород этим материалом и навсегда забудете о слизнях: что нужно сделать

Простой и экологичный способ прогнать слизней с вашего огорода

Теплая и влажная погода в июне может стать благоприятной средой для распространения слизней на огороде и в саду. Эти скользкие вредители несут угрозу для ваших овощей, фруктов и ягод. Однако есть способы бороться с ними экологическим способом.

"Телеграф" расскажет, как сделать естественный барьер, который отпугнет слизней из сада и огорода.

Как прогнать слизней с огорода и сада?

Нашествие слизней в огороде может сильно навредить урожаю. Эти скользкие моллюски любят полакомиться рассадой овощей, зеленью, ягодами клубники. Поэтому нужно позаботится о том, чтобы они не доползали до ваших грядок, пишет Express.

Создать природный барьер для перемещения слизней можно с помощью опилок. Их нужно рассыпать на огороде и в саду, особенно в тех местах, где растут любимые культуры вредителей.

Дело в том, что слизни не смогут передвигаться по опилкам, так как мелкие острые занозы будут создавать им максимальный дискомфорт. Также можно смешать опилки с почвой, чтобы слизни не могли зарываться в землю в жару.

Для создания природного барьера от слизней, можно использовать также белый песок и садовый гравий. Они также имеют шероховатую поверхность, которая будет препятствовать передвижению слизней. При этом помните, что время от времени нужно будет заново посыпать огород или сад опилками, особенно после дождливой погоды.

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