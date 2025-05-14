Шкідники забудуть дорогу на ваш город: що посадити на грядці з розсадою помідорів

Ця рослина відлякає шкідників від ваших помідорів

Вирощування домашніх помідорів — справа складна та копітка, проте вони можуть порадувати гарним урожаєм. Висаджувати розсаду помідорів можна буде, коли остаточно потеплішає, а під час посадки потрібно враховувати городнє сусідство. Одна рослина може стати гарним компаньйоном для томатів.

"Телеграф" розповість, що треба посадити поряд із помідорами, щоб відлякати від них шкідників.

Що посадити поряд із томатами?

Помідори люблять тепло, тому садити їх варто на родючому дренованому грунті з сонячного боку ділянки. А після посадки розсади та ретельного поливу, потрібно посадити на грядці поряд з ними чорнобривці, пише Express. Ці квіти не тільки гарні та ароматні, але й стануть добрими сусідами для томатів.

Справа в тому, що сильний запах чорнобривців допомагає відлякувати з городу шкідників, таких як томатні черв’яки, попелицю та білокрилку. Також на ваш город забудуть дорогу зайці, кролики і навіть кішки, які можуть зашкодити врожаю помідорів.

Справа в тому, що чорнобривці під час цвітіння виділяють газоподібну хімічну речовину під назвою лимонен, яка є основним компонентом олії цитрусової шкірки. Вона має сильний запах і за рахунок цього відлякує найпоширеніших шкідників, тим самим захищаючи помідори та інші культури на ділянці.

Висаджувати чорнобривці на грядці можна і з розсади, і з насіння, вони чудово ростуть і не вимагають особливого догляду. Ці квіти не тільки порадують око та стануть у нагоді на букет, але й будуть надійним захистом від шкідників на городі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити малину у травні та як правильно це зробити. Після цього добрива ягоди будуть великі і солодкі.