Комар носа не підточить: крутий лайфхак для дачі, щоб влітку не дошкуляли кусючі комахи

Боротися з комарами можна за допомогою деяких трюків

Комарі влітку на дачі можуть стати справжньою проблемою. Ці кусючі комахи просто зіпсують теплі вечори на терасі або сімейні посиденьки в альтанці. Однак вирішити цю проблему можна, знаючи хитрий лайфхак.

"Телеграф" розповість, як боротися з комарами на дачі, щоби комахи не зіпсували вам літній відпочинок.

Лайфхак із вентилятором від комарів

Теплі та вологі літні вечори можуть стати чудовим середовищем для нашестя комах, особливо кусючих комарів. Ці літаючі кровопивці здатні запросто зіпсувати вам відпочинок на свіжому повітрі. Однак, як виявилося, відлякати комарів на терасі або в альтанці на дачі можна за допомогою простого домашнього вентилятора, пише Express.

Все, що вам потрібно, це встановити один або кілька вентиляторів на терасі або прямо в саду. Вітер стане чудовою перешкодою для комаром, бо вони терпіти його не можуть. Особливо це актуально для теплих безвітряних вечорів та ночей.

Легкий бриз завадить комарам наблизитися до вас під час відпочинку на терасі або в альтанці. До того ж ви й самі отримаєте приємний освіжаючий вітерець, якщо на вулиці особливо жарко чи душно.

Ще один трюк, який може спрацювати у боротьбі з комарами – це правильне освітлення. Вибирайте для тераси яскраво жовте або інших теплих тонів освітлення і комарі менше злітатимуться на це світло. З холодним білим світлом це працює якраз навпаки — воно їх приваблює.

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