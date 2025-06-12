Можуть зжерти цілу грядку за ніч: як врятувати полуницю від навали слимаків

Цей лайфхак допоможе захистити ваші грядки з полуницею від зазіхання слимаків

У перший місяць літа традиційно настає сезон дозрівання полуниці. На ринках прилавки заповнені цією соковитою ягодою, а вдома на грядці у багатьох дозріває своя — домашня. Однак ті, хто вирощує полуницю у своєму саду або на городі знають, що ця смачна та соковита ягода приваблює слимаків.

Є багато способів боротися зі слимаками на полуниці. "Телеграф" розповість про однин з незвичайних лайфхаків, які допоможуть захистити ягоди від шкідників.

Як врятувати полуницю від слимаків?

Досвідчені садівники точно стикалися з проблемою слимаків на грядці з полуницею. Ці слизькі шкідники здатні знищити ваш урожай повністю або частково всього за одну ніч, якщо їх особливо багато, пише Express. Однак є спосіб відвадити цих молюсків від полуниці.

Боротися зі слимаками вам допоможе овеча вовна. Вона містить воскоподібну речовину ланолін, яка швидко висихає і пошкоджує слимаків, які намагаються по ній повзти. Крім того, овеча вовна містить у собі натуральні олії та сіль, які також шкідливі слимакам і заважають їм пересуватися.

Все, що вам потрібно, це зробити мульчування грядок з полуницею овечою вовною. Тоді жоден слимак не поласує вашою полуницею.

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