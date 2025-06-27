Допоможіть трояндам пережити літню спеку: як і чим правильно удобрювати кущі в червні

Підживлення троянд у червні допоможе кущам пережити спекотну погоду

Літо у розпалі, а погода радує теплими і навіть спекотними днями. Якщо ви вирощуєте троянди, то в цей період потрібно особливо стежити за ними, щоб кущі не страждали від спеки. А допоможе у цьому якісне удобрення коріння.

"Телеграф" розповість, як і чим правильно удобрювати кущі у червні, щоб вони легше переносили спекотні літні дні.

Чим удобрити троянди влітку?

Влітку під час активного цвітіння трояндам необхідно отримувати достатню кількість корисних речовин. Без належного підживлення під час спекотних днів коріння та стебла можуть страждати та давати мало нових бутонів, а це призведе до згасання куща, пише Express. Тому так важливо удобрити троянди у цей період.

У період цвітіння для троянд найкращим рішенням буде органічне добриво, а не хімічне. Купити його можна у будь-якому садівничому магазині. Слідкуйте, щоб у складі був курячий послід, він забезпечує троянди азотом та фосфором, а також калієм, який сприяє більш пишному цвітінню.

Також можна удобрювати троянди добре витриманим компостованим гноєм. При цьому уникайте свіжоприготованого органічного добрива, оскільки воно може обпекти стебла троянд біля коріння.

Нанесіть тонкий шар добрива навколо куща так, щоб воно не торкалося стебел куща. А після цього ретельно полийте троянди, оскільки це сприяє розчиненню поживних речовин у ґрунті. Удобрювати троянди органічним добривом можна не частіше, ніж раз на два місяці, цього буде достатньо для пишного цвітіння кущів.

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