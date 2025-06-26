Через цю помилку півонії більше не зацвітуть: як і коли потрібно обрізати квіти після цвітіння

Не поспішайте обрізати кущі півонії відразу після цвітіння

Півонії — красиві та улюблені квіти багатьох дачників та квітникарів. Вони не вибагливі, проте вимагають догляду, щоб пишно цвісти і тішити око. А після цвітіння вимагають правильного обрізання.

"Телеграф" розповість, як і коли правильно обрізати півонії, щоб вони точно зацвіли наступного сезону.

Як правильно обрізати півонії після цвітіння?

Після того, як півонії відцвіли, вони потребують обрізання, проте не йдеться про обрізання всього куща повністю, а лише про зів’ялі суцвіття, пише Express. Важливо зняти усохлі чашолистки з пелюстками, які вже зав’яли, щоб рослина не витрачала енергію на формування насіння.

Гострим чистим секатором приберіть з кущів квіти, що відцвіли, а сам кущ залиште у спокої аж до осені. Протягом літа рослина накопичує корисні речовини та сонячні промені через листя та стебла, щоб зміцнити кореневу систему на зиму.

Тому ще одним важливим фактором у догляді за півоніями є регулярний та рясний полив. Вносьте воду під коріння у достатній кількості приблизно раз на тиждень, щоб коріння не пересихало. Робити це потрібно протягом усього літа.

А вже восени, коли кущі самі почнуть в’янути перед холодами, потрібно акуратно обрізати стебла, залишивши кілька сантиметрів над ґрунтом. Якщо все зробити правильно у догляді за півоніями, то наступного сезону вони точно потішать пишним цвітінням.

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