Помідори можуть потріскатися через поширену помилку городників: як вирішити проблему

Не допускайте цієї помилки у догляді за помідорами

Багато дачників стикалися з проблемою, що посаджені у відкритий ґрунт помідори під час формування плодів починають тріскатися. Це може бути пов’язано з поширеною помилкою, яку припускаються навіть досвідчені городники. Однак вирішити це можна, знаючи, як правильно поливати томати.

"Телеграф" розповість, чому помідори можуть тріскатись, і як це попередити.

Докладаючи зусиль, щоб виростити хороший урожай помідорів, ви точно засмутитеся, коли помітите, що плоди починають тріскатися. Це поширена проблема, яка виникає через неправильне поливання, пише Express. Однак вирішити її можна, якщо налагодити правильний режим поливу грядок із томатами.

Як правильно поливати помідори?

Постійний та рівномірний режим поливу дуже важливий для зростання помідорів та формування плодів. Це допомагає уникнути перепадів вологості протягом днів і тижнів.

Дуже важливо при поливанні, щоб вода не потрапляла на листя та стебла томатів. Слідкуйте, щоб волога діставалася тільки ґрунту під ними — у достатній кількості та рівномірно. Поливати грядку з помідорами обов’язково потрібно щодня, хіба що крім днів із дощовою погодою.

Перевіряти, чи достатньо ґрунт наповнений водою, можна пальцем. Встроміть палець у землю на 2-3 см вглиб — якщо там сухо, потрібно ще долити води. Робіть цей тест щодня перед поливом.

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