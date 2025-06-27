Помогите розам пережить летнюю жару: как и чем правильно удобрять кусты в июне

Удобрение роз в июне поможет кустам пережить жаркую погоду

Лето в разгаре, а погода радует теплыми и даже жаркими днями. Если вы выращиваете розы, то в этот период нужно особенно следить за ними, чтобы кусты не страдали от жары. А поможет в этом качественное удобрение корней.

"Телеграф" расскажет, как и чем правильно удобрять кусты в июне, чтобы они легче переносили жаркие летние дни.

Чем удобрить розы летом?

Летом во время активного цветения розам необходимо получать достаточное количество полезных веществ. Без надлежащего питания во время жарких дней корни и стебли могут страдать и давать мало новых бутонов, а это приведет к угасанию куста, пишет Express. Поэтому так важно удобрить розы в этот период.

В период цветения для роз лучшим решением будет органическое удобрение, а не химическое. Купить его можно в любом садоводческом магазине. Следите, чтобы в составе был куриный помет, он обеспечивает розы азотом и фосфором, а также калием, который способствует более пышному цветению.

Также можно удобрять розы хорошо выдержанным компостированным навозом. При этом избегайте свежеприготовленного органического удобрение, так как оно может обжечь стебли роз у корней.

Нанесите тонкий слой удобрения вокруг куста так, чтобы оно не касалось стеблей куста. А после этого тщательно полейте розы, так как это способствует растворению питательных веществ в почве. Удобрять розы органическим удобрением можно не чаще, чем раз в два месяца, этого будет достаточно для пышного цветения кустов.

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