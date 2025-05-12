Копієчний продукт врятує ваші троянди від чорної плямистості: як зробити розчин для обприскування

Цей засіб убереже троянди від поширеної хвороби

Троянди — улюблені квіти багатьох садівників, вони прикрашають будь-яку клумбу і радують своїм цвітінням практично все літо. Однак для пишного цвітіння їм потрібен догляд та турбота. Ми вже розповідали, коли садити гладіолуси, а сьогодні ділимося, чим обприскати кущі троянд від хвороб.

Досвідчені квітникарі знають, що є поширена болячка троянд — чорна плямистість. Це грибкова хвороба, яка вражає листя та стебла кущів і призводить до ослаблення рослин троянд, пише Express. Тому боротися з нею можна й треба.

Обробляти кущі троянд у своєму саду можна покупними хімічними засобами – фунгіцидами. Однак можна застосувати і більш натуральний і дешевий засіб, який є на кожній кухні – харчова сода.

Як зробити розчин для обприскування троянд?

Щоб обробити кущі улюблених троянд у саду, зробіть простий розчин із содою. Для цього одну чайну ложку харчової соди додайте до літра теплої води і добре розмішайте. Потім перелийте в ємність із пульверизатором і розпорошіть суміш на листя троянд, забезпечивши повне покриття.

Однак, якщо помітили, що розчин не пристає до листя і стікає вниз, то додайте в розчин ще й чайну ложку засобу для миття посуду. Так рідина буде довше залишатися на рослині та прискорить дію соди.

Обприскувати троянди содовим розчином можна раз на тиждень або після кожного сильного дощу. Легке покриття, не частіше одного разу на тиждень, не зашкодить трояндам, а сода не надто сильно накопичуватиметься в грунті.

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