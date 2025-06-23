Не втопіть свої троянди: як правильно влітку поливати кущі квітів, щоб вони не хворіли

Прості поради щодо правильного літнього поливу троянд

Троянди — красиві і не дуже примхливі квіти, які точно стануть прикрасою будь-якого саду чи клумби. Влітку, у період активного цвітіння, коренева система троянд потребує гарного зволоження. Проте, не всі знають, як правильно доглядати їх у цей період.

"Телеграф" розповість, як поливати троянди та не нашкодити корінню під час поливу.

Як правильно поливати троянди?

У літню спеку троянди вимагають особливого догляду та правильного режиму поливу. Дуже важливо враховувати вологість ґрунту, перед тим, як заливати кущі водою, пише Express.

Також є різниця у поливі молодих і старіших кущів троянд. Наприклад молоді стебла і коріння потрібно поливати двічі на тиждень, а давніші — достатньо одного разу на тиждень. Втім, це може залежати також і від погоди — якщо кілька днів йдуть дощі, стежте за рівнем зволоження ґрунту під трояндами.

Так, наприклад, перевірити вологість ґрунту можна просто пальцем, застромленим у ґрунт під кущем. Якщо бачите, що він сухий – сміливо поливайте, а якщо він здається досить зволоженим, відповідно поливати не потрібно. Також можна придбати пристрій для вимірювання вологості грунту у садівничому магазині.

Ще одне важливе правило — не можна поливати троянди зі шланга зверху, це може пошкодити листя та кущі, а також стати причиною поширення грибкових хвороб у троянд. Найкраще поливати троянди прямо біля коріння, щоб вода йшла в ґрунт і не потрапляла на листя та стебла. Експерти радять займатися поливом або рано-вранці або ввечері, перед заходом сонця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обов’язково потрібно зробити у червні в період пишного цвітіння троянд. Подаруйте квітам друге життя.