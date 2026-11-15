Трамп хочуть убити? Хто і як це може зробити і скільки разів на нього вже робили замах

Через погрози кількох членів адміністрації США переселили на військові бази

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Іран планує атакувати президента США Дональда Трампа, у тому числі за допомогою дронів із вибухівкою, стверджують ізраїльські та американські чиновники. В офіційному звіті США за вересень 2026 року перераховано три колишні замахи на Трампа, один із них названий передбачуваним.

Про загрозу 14 листопада повідомила Israel Hayom із посиланням на високопоставлених представників Ізраїлю та США. За їхніми словами, "Моссад" на запит американських спецслужб перевірив інформацію про плани напасти на Трампа і високопосадовців його адміністрації, а потім передав розвіддані ЦРУ.

Яку атаку описують розвіддані

Джерела видання говорять про конкретні нещодавні погрози, у тому числі про застосування начинених вибухівкою безпілотників. За їхньою оцінкою, звичайна особиста охорона навряд чи зможе запобігти такій атакі. Директор "Моссаду" Роман Гофман перебуває у США. Там він зустрівся, зокрема, з директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

Дональд Трамп

Трамп різко скоротив виступи просто неба. На тих заходах, які все ж таки проходять, посилену охорону доповнюють спеціалізованими системами нейтралізації дронів. Чиновники, яким загрожує небезпека, також стали рідше з’являтися на публічних заходах на відкритому повітрі.

Біллборд із погрозами, спрямований проти Трампа, на вулицях Тегерана | Фото: EPA

За даними Fox News, які наводить Israel Hayom, міністра фінансів Скотта Бессента перевезли з його будинку у вашингтонському районі Джорджтаун на захищену військову базу. Держсекретаря Марко Рубіо і міністра оборони Піта Хегсета також розмістили на військових об’єктах, що охороняються.

Скотта Бессента перевезли з дому у Джорджтауні на захищену військову базу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які три замахи перелічені в офіційному звіті

Рахункова палата США у звіті за вересень 2026 року перераховує три епізоди: два замахи під час передвиборчої кампанії 2024 року та замах на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у квітні 2026 року. Йдеться лише про випадки, згадані в документі, а не про всі загрози та розкриті змови проти Трампа.

Перший із цих нападів стався в липні 2024 року на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Як нагадує Axios, 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки, поранив Трампа у праве вухо та вбив одного з учасників мітингу. Снайпер Секретної служби застрелив нападника.

У вересні 2024 року Райана Уеслі Раута помітили з гвинтівкою біля гольф-клубу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. У цей час Трамп грав на полі. Агент Секретної служби вистрілив у Раута. Той зник, але його затримали. За даними Axios, він відбуває довічне ув’язнення.

Замах на Трампа у вересні 2024 року

Третій епізод стався у квітні 2026 року: Коулу Аллену звинуватили у спробі вбити президента після озброєного вторгнення на щорічну вечерю журналістів у Вашингтоні. У звіті Рахункової палати цей випадок названий можливим замахом.

Які іранські змови розкривали раніше

Окремо від цих нападів американські правоохоронці розкрили план найму вбивць. Міністерство юстиції США повідомило, що суд визнав винним Асіфа Мерчанта – оперативника іранського Корпусу вартових ісламської революції. 2024 року він приїхав до США, щоб організувати політичні вбивства. За його власними свідченнями, він розумів, що метою має стати Трамп.

У червні 2024 року Мерчант передав 5000 доларів авансу передбачуваним найманцям. Насправді вони опинилися співробітниками правоохоронних органів під прикриттям. Мерчанта затримали 12 липня 2024 року, перед виїздом із країни.

"Ця людина прибула на американську землю, сподіваючись вбити президента Трампа, — натомість вона зіткнулася з міццю американських правоохоронних органів", — заявила генеральний прокурор США Памела Бонді.

Колишні попередження Ізраїлю підтверджувалися по-різному. 13 серпня 2026 року Reuters повідомило з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, що розвідка США не змогла незалежно підтвердити низку відомостей, переданих Ізраїлем. Вони стосувалися можливих атак снайпера, нападу з ножем на масовому заході та удару переносною ракетою по президентському літаку під час поїздки до Туреччини.

Як повідомляв "Телеграф", кадри появи Дональда Трампа у Білому домі 4 листопада привернули увагу на тлі обговорень його здоров’я через стан президента. У цьому матеріалі йшлося про медичні побоювання навколо Трампа, але відомості про плани нападу на нього не підтверджувалися.