Гороскоп на 21 серпня: цікаві знайомства у Раків, тривожні думки у Дів

У такі дні легко адаптуватися до будь-яких змін

У 2025 році на багатьох знаків Зодіаку чекають кардинальні зміни у житті. А поки що "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 21 серпня, щоб ви були готові до сюрпризів цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День чудово підходить для творчих починань. Нічні світила обіцяють успіхи, особливо якщо не відкладати справу в довгу скриньку. Варто лише зробити перші кроки — і натхнення обов’язково прийде.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців можливі несподівані зміни в планах, тому завтра бажано прислухатися до своєї інтуїції. Не прагніть піднятись коштом інших — поважність і чуйність зіграють вам на руку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Важливо зберігати ввічливість та доброзичливість з усіма: близькими, друзями, колегами та навіть випадковими людьми. Різкість у словах може притупити вашу природну харизму.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перенесіть спілкування в онлайн — у соцмережах ви зможете не лише підтримувати зв’язок, а й завести нові цікаві знайомства. Не бійтеся розширювати світогляд і проявляти ініціативу — це допоможе показати себе з найкращого боку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Менше відкладайте та більше дійте. Вчитися ніколи не пізно, особливо якщо ви впевнені в користі знань. Головне правильно розставити цілі та зосередитися на тому, що справді принесе користь та вигоду.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Можливі тривожні чи апатичні стани — це наслідок непростої енергетики цього четверга. У такі періоди важливо спиратися на факти, а не на емоції. Залишайтеся активними у всіх сферах життя і не піддавайтеся лінощам.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Дисгармонія нічних світил може вплинути на увагу і пам’ять: зростає ризик стереотипного мислення. Намагайтеся сприймати все з часткою гумору і не бійтеся приймати рішення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У такі дні особливо просто підлаштовуватися під будь-які зміни. Можна змінити роботу, поїхати в подорож, взяти відпустку або оновити гардероб. У коханні не завадить трохи романтики.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Якщо ви звикли вважати себе безперечно правими, завтра з цим можливі труднощі. Постарайтеся проявляти самокритичність і будьте готові переглянути свою думку – у цьому немає нічого поганого.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У справах та бізнесі можливі приємні зміни та поява нових клієнтів. Постарайтеся не розкривати свої плани, особливо у найближчій перспективі. Онлайн-знайомства можуть виявитися корисними.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Може з’явитися бажання усамітнитися і відсторонитися від метушні — це слушний час для того, щоб переосмислити те, що відбувається. Прислухайтеся до того, що підказує інтуїція, та звертайте увагу на події навколо.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не проявляйте зайву довірливість – хтось може скористатися цим у своїх інтересах. Краще спиратися на внутрішній голос, менше слухати поради оточуючих та не ділитися особистими секретами.