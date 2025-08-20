Гороскоп на 21 августа: интересные знакомства у Раков, тревожные мысли у Дев

В такие дни легко адаптироваться к любым переменам

В 2025 году многих знаков Зодиака ожидают кардинальные перемены в жизни. А пока "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 21 августа, чтобы вы были готовы к сюрпризам этого четверга.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День прекрасно подходит для творческих начинаний. Ночные светила обещают успехи, особенно если не откладывать дело в долгий ящик. Стоит лишь сделать первые шаги — и вдохновение обязательно придет.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов возможны неожиданные изменения в планах, поэтому завтра желательно прислушиваться к своей интуиции. Не стремитесь возвыситься за счет других — уважительность и отзывчивость сыграют вам на руку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Важно сохранять вежливость и доброжелательность со всеми: близкими, друзьями, коллегами и даже случайными людьми. Резкость в словах может притупить вашу природную харизму.

Рак (22 июня — 22 июля)

Перенесите общение в онлайн — в соцсетях вы сможете не только поддерживать связь, но и завести новые интересные знакомства. Не бойтесь расширять кругозор и проявлять инициативу — это поможет показать себя с лучшей стороны.

Лев (23 июля — 23 августа)

Меньше откладывайте и больше действуйте. Учиться никогда не поздно — особенно если вы уверены в пользе знаний. Главное правильно расставить цели и сосредоточиться на том, что действительно принесет пользу и выгоду.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Возможны тревожные или апатичные состояния — это следствие непростой энергетики этого четверга. В такие периоды важно опираться на факты, а не на эмоции. Оставайтесь активными во всех сферах жизни и не поддавайтесь лени.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Дисгармония ночных светил может повлиять на внимание и память: возрастает риск стереотипного мышления. Старайтесь воспринимать все с долей юмора и не бойтесь принимать решения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В такие дни особенно просто подстраиваться под любые перемены. Можно сменить работу, отправиться в путешествие, взять отпуск или обновить гардероб. В любви не помешает немного романтики.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если вы привыкли считать себя безусловно правыми, завтра с этим возможны трудности. Постарайтесь проявлять самокритичность и будьте готовы пересмотреть свое мнение — в этом нет ничего плохого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В делах и бизнесе вероятны приятные изменения и появление новых клиентов. Постарайтесь не раскрывать свои планы, особенно в ближайшей перспективе. Онлайн-знакомства могут оказаться полезными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Может появиться желание уединиться и отстраниться от суеты — это подходящее время для того, чтобы переосмыслить происходящее. Прислушивайтесь к тому, что подсказывает интуиция, и обращайте внимание на события вокруг.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не проявляйте излишнюю доверчивость — кто-то может воспользоваться этим в своих интересах. Лучше опираться на внутренний голос, меньше слушать советы окружающих и не делиться личными секретами.