Церковне свято 3 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не залишитися ні з чим упродовж року

У третій день року варто дотримуватися деяких заборон

Цієї п’ятниці, 3 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого пророка Малахії, одного з останніх пророків Старого Завіту. До переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, це свято відзначалося 16 січня.

Малахія був останнім із дванадцяти малих пророків, його ім’я перекладається як "вісник" або "ангел". Він жив у 5 столітті до н.е. в Єрусалимі і звертався до ізраїльського народу. Він закликав до каяття, праведності та дотримання Божих заповідей.

Пророк Малахія передбачив прихід Ісуса Христа, назвавши Його "сонцем правди", а також провістив прихід Івана Хрестителя, який стане провісником Месії. Його книга, що складається з чотирьох розділів, завершує Старий Завіт, тому її слова вважаються пророчим мостом до Нового Завіту.

Традиції та прикмети 3 січня

Люди звертаються до пророка Малахії у молитвах, просячи мудрості, духовної підтримки та зміцнення віри. Особливу увагу приділяють читанню книг Старого Завіту. Церква закликає допомагати нужденним. Вважається, що добрі справи, зроблені цього дня, особливо благословенні. Віряни дотримуються стриманості в їжі та словах, уникають зайвих розваг і шуму, присвячуючи день духовному збагаченню.

якщо 3 січня світить сонце — рік буде щасливим і врожайним;

сильний вітер чи заметіль вказують на важку весну;

з’явився іній — до багатого врожаю зернових;

чути спів птахів — до теплих днів незабаром.

Що не можна робити 3 січня

заборонено брати і позичати гроші в борг — цілий рік будете у боргах;

не можна чимось вихвалятися — ризикуєте залишитися ні з чим;

не варто вживати алкоголь — будете весь рік не у здоровому глузді.

Іменини 3 січня

Сьогодні іменини відзначають Гордій та Ірина.

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