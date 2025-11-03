Від брудних до ідеально свіжих: секрет чистоти кухонних штор

Ці поради вам знадобляться

Кухонні штори швидко втрачають свіжий вигляд через жир, випари та пил, що осідають на тканині під час приготування їжі. Навіть часте прання не завжди допомагає повернути їм чистоту та яскравість кольору, особливо якщо на тканині з’явилися старі плями. Про те, як без зайвих зусиль відіпрати кухонні штори розповідає "Телеграф".

Перевірений спосіб замочування допомагає ефективно вивести бруд та освіжити гардини без додаткових витрат. Спочатку штори потрібно добре струсити надворі, щоб видалити пил, а потім замочити у теплій воді з сіллю на 1–2 години, щоб сіль допомогла пом’якшити забруднення.

Після цього готують мильний розчин із господарського мила, гарячої води та декількох ложок оцту і залишають штори у ньому на ніч, час від часу злегка пом’явши тканину руками, щоб бруд краще відставав. Наступного дня штори перуть як зазвичай, після чого тканина стає чистою, свіжою та пахне приємно.

Якщо залишилися старі жирні плями, їх можна обробити сумішшю гліцерину та нашатирного спирту у рівних пропорціях, наносячи розчин ватною паличкою на проблемну ділянку, залишаючи висохнути та потім випрати окремо. Цей метод дозволяє повернути кухонним шторам вигляд майже як нових, ефективно видаляючи забруднення навіть у складних випадках.