От грязных до идеально свежих: секрет чистоты кухонных штор

Эти советы вам понадобятся

Кухонные шторы быстро теряют свежий вид из-за жира, испарений и пыли, которые оседают на ткани во время приготовления пищи. Даже частая стирка не всегда помогает вернуть им чистоту и яркость цвета, особенно если на ткани появились старые пятна. О том, как без лишних усилий отстирать кухонные шторы рассказывает "Телеграф".

Проверенный способ замачивания помогает эффективно вывести грязь и освежить гардины без дополнительных затрат. Сначала шторы нужно хорошо встряхнуть на улице, чтобы удалить пыль, а затем замочить в теплой воде с солью на 1–2 часа, чтобы соль помогла смягчить загрязнение.

Затем готовят мыльный раствор из хозяйственного мыла, горячей воды и нескольких ложек уксуса и оставляют шторы в нем на ночь, время от времени слегка помяв ткань руками, чтобы грязь лучше отставала. На следующий день шторы стирают обычно, после чего ткань становится чистой, свежей и пахнет приятно.

Если остались старые жирные пятна, их можно обработать смесью глицерина и нашатырного спирта в равных пропорциях, нанося раствор ватной палочкой на проблемный участок, оставляя высохнуть и затем постирать отдельно. Этот метод позволяет вернуть кухонным шторам вид почти как новых, эффективно удаляя загрязнения даже в сложных случаях.