Мити чи не мити — ось в чому питання: правда про курячі яйця, яку варто знати

Питання миття яєць перед приготуванням давно викликає суперечки як серед споживачів, так і серед кулінарів.

З одного боку, шкаралупа виглядає чистою, з іншого — саме на її поверхні можуть накопичуватися бактерії, зокрема небезпечні для здоров’я. Фахівці наголошують: яйце не є стерильним продуктом, а його природна оболонка лише частково стримує проникнення мікроорганізмів. Саме тому правильна обробка перед використанням має принципове значення. Про це йдеться на threads-сторінці culinary_academy_ua.

Чи варто мити яйця перед приготуванням

На поверхні шкаралупи можуть залишатися залишки пилу, бруду та мікрофлора, яка активно розмножується навіть у холодильнику. Водночас важливо розуміти: неправильне миття може мати зворотний ефект. Типова помилка — використовувати холодну воду. У такому разі через різницю температур може виникати ефект "всмоктування", коли бактерії проникають всередину яйця через мікропори.

Оптимальним вважається миття у теплій воді температурою близько 40–50°C. Саме такий режим дозволяє ефективно очистити поверхню, не порушуючи структуру білка всередині. Для кращого результату можна використовувати слабкий розчин харчової соди — він допомагає нейтралізувати забруднення та зменшити кількість мікроорганізмів. Водночас надто гаряча вода також небажана: вона може частково "підварити" білок і погіршити якість продукту.

Окрему увагу експерти звертають на зберігання. Навіть якщо яйця вже мили перед тим, як покласти в холодильник, це не гарантує їхньої чистоти під час подальшого використання. Бактерії здатні повторно з’являтися на поверхні за короткий час, особливо при контакті з упаковкою чи іншими продуктами. Саме тому миття безпосередньо перед приготуванням залишається доцільною практикою.

Водночас існує й інша поширена помилка — мити яйця "наперед". Такий підхід може нашкодити, адже змивається природна захисна плівка шкаралупи, що прискорює проникнення повітря і скорочує термін зберігання. Тому оптимальна стратегія — не мити яйця заздалегідь, а обробляти їх безпосередньо перед використанням.

Таким чином, відповідь на питання "мити чи не мити" не є однозначною без урахування нюансів. Яйця дійсно варто мити — але правильно: дотримуючись температурного режиму та базових правил гігієни. Саме ці прості дії допомагають мінімізувати ризики та зробити щоденне приготування їжі безпечнішим.