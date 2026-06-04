Літа у столиці може не буде? Киян у червні чекає неприємний сюрприз

Теплі речі знадобляться протягом червня

Погода у Києві весь червень буде нестабільною. Столицю накриють опади з грозами та низькі температури. Перший місяць літа, на який багато хто покладав надії як на старт справжньої спеки, готує мешканцям столиці справжні випробування дощами.

Згідно з даними порталу "Мета Погода", червень розпочнеться з доволі прохолодної та вологої погоди. Вже 4 червня температура вдень не підніметься вище +19°…+20°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°…+14°.

Дощі різної інтенсивності супроводжуватимуть киян чи не щодня у першій декаді місяця. Зокрема, на вихідних, 6 та 7 червня, очікується від +20° до +27° вдень, проте парасольки краще тримати напоготові — синоптики прогнозують опади.

Друга половина місяця також не обіцяє стабільного тепла. Температурні гойдалки триватимуть: після короткочасного потепління до +25°…+27° (наприклад, 11-13 червня) знову наступатимуть періоди похолодання. Найнижчі нічні показники в середині місяця зафіксуються на рівні +14°…+15°. Дощовий тренд збережеться майже до кінця червня, що може стати неприємним сюрпризом для тих, хто планував тривалий відпочинок на природі.

Погода у Києві в червні

Синоптики Укргідрометцентру своєю чергою зазначають, що червень в Україні цього року загалом характеризуватиметься мінливістю. Очікується, що середня місячна температура буде близькою до норми, проте кількість небезпечних метеорологічних явищ, таких як грози, шквали та сильні зливи, може бути дещо вищою за звичайні показники.

Фахівці центру наголошують, що через активну циклонічну діяльність у столичному регіоні повітряні маси часто змінюватимуться. Це призведе до того, що спекотні дні з температурою до +28° будуть швидко змінюватися грозовими фронтами, які принесуть свіжість та зниження температури до +18°…+22°. Тому киянам радять уважно стежити за короткостроковими прогнозами та не ігнорувати попередження про різкі зміни погодних умов.

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