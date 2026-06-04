Не викидайте коробки з-під взуття: ось ідеї, як перетворити їх на корисні речі для дому (фото)
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Це дозволяє навести лад у кімнатах абсолютно безкоштовно
Коробки з-під взуття, які зазвичай накопичуються на шафах або одразу після покупки відправляються в смітник. Але вони можуть стати справжнім скарбом для дому.
Експерти та користувачі соцмереж діляться 9 простими й бюджетними ідеями, як подарувати коробкам з-під взуття друге життя. Про це пише losandes.
- Органайзери для шухляд: Якщо коробку розрізати або розділити на перегородки, вона стане ідеальним місцем для акуратного зберігання спідньої білизни, шкарпеток чи дрібних аксесуарів.
- Зберігання кабелів та зарядних пристроїв: Дроти, які вічно плутаються на робочому столі, можна сховати в окрему коробку, упорядкувавши електроніку.
- Домашні підставки для журналів: Зробивши косий зріз збоку та обклеївши коробку декоративним папером, ви отримаєте зручний вертикальний накопичувач для журналів, папок чи каталогів.
- Контейнери для іграшок: Батьки часто використовують такі коробки в дитячих кімнатах, аби впорядкувати дрібні конструктори, машинки чи деталі ігор.
- Декоративні коробки: Якщо пофарбувати картон або обтягнути його красивою тканиною, коробка перетвориться на естетичний елемент інтер'єру для відкритих полиць чи спальні.
- Міні-грядки: Дехто використовує коробки як тимчасові контейнери (роздадники) для вирощування розсади чи зелені на підвіконні.
- Папки для документів: У них дуже зручно архівувати папери, квитанції та сортувати важливу домашню документацію.
- Кухонні органайзери: Такі ємності підійдуть для зберігання спецій у пакетиках, кулінарних рецептів, порційного чаю чи дрібного кухонного приладдя.
- Будиночки для маленьких улюбленців: Поклавши всередину м’яку ковдру чи маленьку подушку, з коробки можна створити затишне укриття для кошеняти або інших невеликих домашніх тварин.
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