Не викидайте коробки з-під взуття: ось ідеї, як перетворити їх на корисні речі для дому (фото)

Це дозволяє навести лад у кімнатах абсолютно безкоштовно

Коробки з-під взуття, які зазвичай накопичуються на шафах або одразу після покупки відправляються в смітник. Але вони можуть стати справжнім скарбом для дому.

Експерти та користувачі соцмереж діляться 9 простими й бюджетними ідеями, як подарувати коробкам з-під взуття друге життя. Про це пише losandes.

Органайзери для шухляд: Якщо коробку розрізати або розділити на перегородки, вона стане ідеальним місцем для акуратного зберігання спідньої білизни, шкарпеток чи дрібних аксесуарів.

Коробка для зберігання спідньої білизни. Фото - Штучний інтелект

Зберігання кабелів та зарядних пристроїв: Дроти, які вічно плутаються на робочому столі, можна сховати в окрему коробку, упорядкувавши електроніку.

Зберігання кабелів. Фото Штучний інтелект

Домашні підставки для журналів: Зробивши косий зріз збоку та обклеївши коробку декоративним папером, ви отримаєте зручний вертикальний накопичувач для журналів, папок чи каталогів.

Документи, журнали у коробці з-під взуття. Фото - Штучний інтелект

Контейнери для іграшок: Батьки часто використовують такі коробки в дитячих кімнатах, аби впорядкувати дрібні конструктори, машинки чи деталі ігор.

Зберігання іграшок

Декоративні коробки: Якщо пофарбувати картон або обтягнути його красивою тканиною, коробка перетвориться на естетичний елемент інтер'єру для відкритих полиць чи спальні.

Якщо пофарбувати картон або обтягнути його красивою тканиною, коробка перетвориться на естетичний елемент інтер'єру для відкритих полиць чи спальні. Міні-грядки: Дехто використовує коробки як тимчасові контейнери (роздадники) для вирощування розсади чи зелені на підвіконні.

Розсада в коробках з-під взуття. Фото - Штучний інтелект

Папки для документів: У них дуже зручно архівувати папери, квитанції та сортувати важливу домашню документацію.

У них дуже зручно архівувати папери, квитанції та сортувати важливу домашню документацію. Кухонні органайзери: Такі ємності підійдуть для зберігання спецій у пакетиках, кулінарних рецептів, порційного чаю чи дрібного кухонного приладдя.

Такі ємності підійдуть для зберігання спецій у пакетиках, кулінарних рецептів, порційного чаю чи дрібного кухонного приладдя. Будиночки для маленьких улюбленців: Поклавши всередину м’яку ковдру чи маленьку подушку, з коробки можна створити затишне укриття для кошеняти або інших невеликих домашніх тварин.

Будиночок для тварин. Фото Штучний інтелект

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