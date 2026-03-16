Відіпрати кухонні рушники за 10 хвилин без пралки - реально: простий домашній лайфхак

Рушники стануть як нові

Кухонні рушники на нашій кухні – незамінні помічники. Вони потрібні і для рук, і для тіста, і навіть як тимчасові прихватки, але разом із тим вони миттєво брудняться. Часто навіть після прання у пральній машині залишаються плями від жиру або соусів. Однак є простий домашній лайфхак, який дозволяє повернути рушникам первозданну чистоту всього за десять хвилин – і без пральної машини. Про це розповідає "Телеграф".

Щоб скористатися цим методом, знадобляться кілька звичних інгредієнтів: тверде господарське мило, лимонна кислота, трохи холодної води та целофановий пакет або пластиковий контейнер. Спочатку рушник змочують водою і натирають милом до появи густої піни на плямах. Потім його складають у пакет і заливають розчином лимонної кислоти – рідина має добре просочити тканину. Пакет ставлять у мікрохвильовку на кілька хвилин, щоб рушник прогрівся, після чого його обережно дістають і залишають охолонути. Під впливом високої температури, мила і кислоти жир і плями легко відходять, а рушник стає чистим і свіжим.

Варто пам’ятати, що для кольорових рушників спершу варто перевірити спосіб на невеликій ділянці – лимонна кислота та висока температура можуть трохи вплинути на яскравість фарби. Якщо немає мікрохвильовки, ефект теж буде – достатньо залити рушник окропом у пакеті і залишити охолонути. Альтернатива пакету – пластиковий контейнер, але кришку закривати щільно не можна, бо має виходити пара.

Цей лайфхак – простий, швидкий і ефективний спосіб зберегти кухонні рушники чистими без складних процедур, дорогих засобів і тривалого очікування. Навіть старі плями піддадуться, а рушник відразу виглядатиме як новий.