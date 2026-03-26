Цей смак неможливо забути. Куди зник відомий напій "Буратіно"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Раніше невелика пляшка коштувала близько 10 копійок
Чимало людей з СРСР та початку нульових пам'ятають культовий газований напій "Буратіно". Він вирізнявся не тільки своїм яскравим солодким смаком, а й кольором.
"Телеграф" розповість, що відомо про цей напій та що з ним сталось зараз. Зауважимо, що не тільки "Буратіно" був популярним, дехто й досі пам'ятає "Ситро" тощо.
"Буратіно" — популярний сильногазований безалкогольний напій золотистого кольору з кисло-солодко-гірким смаком. Його почали виготовляти з 1970-х років. Тоді основою стали лимонний та апельсиновий настої. Основною особливістю був не тільки колір, а й смак. У 70-х мати на столі газований напій "Буратіно" було ознакою неабиякого статусу, адже купити його подекуди вдавалось не всім.
Цікаво, що виготовляти напій почали на самарському "Жигулівському пивоварному заводі". Тоді вартість напою "Буратіно", без урахування тари, становила 10 радянських копійок. Згодом виробництво поширилось й на інші пивзаводи, а кількість товару на ринку зросла в рази. Вже у нульових майже на кожне свято на столі стояв "Буратіно".
Хоча його смак й досі більшості відгукується приємними спогадами, сучасні діти чи молодь навряд чи його оцінять. Адже на тлі інших популярних напоїв цей набагато солодший та приторний. "Буратіно" було заведено пити з тортиком чи чимось солодким, але фактично смак напою перебивав будь-які інші.
Що сталось з "Буратіно" зараз
Насправді чимало торгових марок й досі виготовляють схожі напої, однак під іншою назвою. Адже Буратіно — це головний герой повісті Олексія Толстого "Золотий ключик, чи пригоди Буратіно". Втім на ринку є чимало напоїв "Ситро" чи щось на кшталт цього. Їм також притаманний приторно-солодкий смак та невелика кількість "газиків".
Раніше "Телеграф" розповідав, що за торт раніше продавали у хлібних кіосках і куди він зник.