Цей смак неможливо забути. Куди зник відомий напій "Буратіно"

Раніше невелика пляшка коштувала близько 10 копійок

Чимало людей з СРСР та початку нульових пам'ятають культовий газований напій "Буратіно". Він вирізнявся не тільки своїм яскравим солодким смаком, а й кольором.

Зауважимо, що не тільки "Буратіно" був популярним, дехто й досі пам'ятає "Ситро" тощо.

"Буратіно" — популярний сильногазований безалкогольний напій золотистого кольору з кисло-солодко-гірким смаком. Його почали виготовляти з 1970-х років. Тоді основою стали лимонний та апельсиновий настої. Основною особливістю був не тільки колір, а й смак. У 70-х мати на столі газований напій "Буратіно" було ознакою неабиякого статусу, адже купити його подекуди вдавалось не всім.

Напій "Буратіно". Фото: відкриті джерела

Цікаво, що виготовляти напій почали на самарському "Жигулівському пивоварному заводі". Тоді вартість напою "Буратіно", без урахування тари, становила 10 радянських копійок. Згодом виробництво поширилось й на інші пивзаводи, а кількість товару на ринку зросла в рази. Вже у нульових майже на кожне свято на столі стояв "Буратіно".

Напій "Буратіно". Фото: відкриті джерела

Напій "Буратіно". Фото: відкриті джерела

Хоча його смак й досі більшості відгукується приємними спогадами, сучасні діти чи молодь навряд чи його оцінять. Адже на тлі інших популярних напоїв цей набагато солодший та приторний. "Буратіно" було заведено пити з тортиком чи чимось солодким, але фактично смак напою перебивав будь-які інші.

Що сталось з "Буратіно" зараз

Насправді чимало торгових марок й досі виготовляють схожі напої, однак під іншою назвою. Адже Буратіно — це головний герой повісті Олексія Толстого "Золотий ключик, чи пригоди Буратіно". Втім на ринку є чимало напоїв "Ситро" чи щось на кшталт цього. Їм також притаманний приторно-солодкий смак та невелика кількість "газиків".

Напій "Буратіно". Фото: відкриті джерела

