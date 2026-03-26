Этот вкус невозможно забыть. Куда пропал известный напиток "Буратино"

Раньше небольшая бутылка стоила около 10 копеек

Многие из СССР и начала нулевых помнят культовый газированный напиток "Буратино". Он отличался не только своим ярким сладким вкусом, но и цветом.

Заметим, что не только "Буратино" был популярен, некоторые до сих пор помнят "Ситро" и тому подобное.

"Буратино" – популярный сильно газированный безалкогольный напиток золотистого цвета с кисло-сладко-горьким вкусом. Его начали производить с 1970-х годов. Тогда основой стали лимонный и апельсиновый настои. Основной особенностью был не только цвет, но вкус. В 70-х мать на столе газированный напиток "Буратино" было признаком незаурядного статуса, ведь купить его иногда удавалось не всем.

Напиток "Буратино". Фото: открытые источники

Интересно, что производить напиток начали на самарском "Жигулевском пивоваренном заводе". Тогда стоимость напитка "Буратино" без учета тары составляла 10 советских копеек. Впоследствии производство распространилось и на другие пивзаводы, а количество товара на рынке выросло в разы. Уже в нулевых почти на каждый праздник на столе стоял "Буратино".

Хотя его вкус до сих пор большинству отзывается приятными воспоминаниями, современные дети или молодежь вряд ли его оценят. Ведь на фоне других популярных напитков этот гораздо более сладкий и приторный. "Буратино" было принято пить с тортиком или чем-нибудь сладким, но фактически вкус напитка перебивал любые другие.

Что произошло с "Буратино" сейчас

На самом деле многие торговые марки до сих пор производят похожие напитки, однако под другим названием. Ведь Буратино — это главный герой повести Алексея Толстого "Золотой ключик или приключения Буратино". Впрочем, на рынке есть немало напитков "Ситро" или что-то вроде этого. Им присущ приторно-сладкий вкус и небольшое количество "газиков".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за торт раньше продавали в хлебных киосках и куда он делся.