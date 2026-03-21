Цей смак неможливо забути. Що за торт раніше продавали у хлібних кіосках і куди він зник

Чимало українців з 90-х та початку 2000-х пам'ятають бісквітний торт зі згущеним молоком, який продавали у хлібних кіосках. Оздоблений білковим кермом десерт називається "Іній".

"Телеграф" розповість історію популярного торта та де його можна зараз купити. Фактично з'явився "Іній" у 70-ті роки, однак спочатку його називали "Білосніжка".

Адже десерт мав білі бісквітні коржі, білий білковий крем та квіти з нього. Пізніше рецепт трохи змінили і з'явилась "Хортичанка". Проте вже в 2000-х торт отримав назву "Іній". Цікаво, що більшість українців навіть не знають й досі, як він називається, але добре пам'ятають смак.

Що особливого в торті "Іній"

Саме в тих десертах, що з'явились у 2000-х основною особливістю були: вологий м'який білий бісквіт, крем з великою кількістю згущеного молока та білковий крем для оздоблення. Кожен смачного цього торт просто танув у роті. А завдяки відсутності великої конкуренції, він швидко став популярним.

Торт "Іній" в розрізі

Сприяло цьому й те, що ці торти продавали навіть у хлібних кіосках, що зараз може здатись дикістю. Ба більше, у 2000 роки можна було навіть замовити конкретну вагу цього торта просто через кіоск на певну дату. Виготовляла тоді "Іній" кондитерська фабрика у Запоріжжі.

Торт "Іній"

Що з "Інеєм" зараз та де його можна купити

Сучасний торт має дещо видозмінену рецептуру, адже в середині між коржами та згущеним молоком з'явився добрий шар меренги. Для прикрашання частіше використовують не оригінальний білковий крем, а на основі масла, аби він краще тримав форму.

Де купити торт "Іній" зараз

Купити торт "Іній" сьогодні можна у Запоріжжі у фірмових магазинах та супермаркетах міста, які продають продукцію кондитерської фабрики "Стелсі". Адже саме вона й досі виробляє цей легендарний десерт. Найменший варіант на 450 грамів коштує 150-200 грн.

