З 1 квітня зміняться пенсії: але частина українців може залишитися без підвищення

Декому потрібно подати заяву

Вже з 1 квітня частина українських пенсіонерів може побачити зміни у розмірі своїх виплат, але не всі отримають їх автоматично і вчасно — у цій системі є нюанси, через які хтось ризикує втратити додаткові гроші, навіть не підозрюючи про це.

Про особливості цього процесу в коментарі "УНІАН" розповів Іван Хомич, керуючий адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича, пояснивши, як відбувається перерахунок та в яких випадках варто подавати заяву самостійно.

Як перераховують пенсії пенсіонерам, що працюють

За словами фахівця, механізм перерахунку полягає у перегляді одного з ключових показників — коефіцієнта страхового стажу. Саме додатково набутий стаж найчастіше і призводить до збільшення розміру виплат. Також, за певних умов, може враховуватися заробітна плата за останні два роки роботи, якщо це є вигідним для пенсіонера.

Адвокат пояснив, що перерахунок проводиться у двох випадках: якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина відпрацювала щонайменше 24 місяці страхового стажу, або якщо з моменту призначення пенсії минуло два роки й за цей час було набуто хоча б частковий додатковий стаж. У таких випадках Пенсійний фонд має здійснити перерахунок автоматично, без звернення громадянина, оскільки всі необхідні дані вже є в системі.

Водночас Хомич звернув увагу, що на практиці не завжди враховується заробітна плата за останні два роки. Найчастіше перерахунок відбувається саме шляхом збільшення страхового стажу. Тому після проведення перерахунку він радить отримати розпорядження Пенсійного фонду з усіма додатками та перевірити, чи враховано всі показники.

За словами юриста, заробітна плата враховується лише у разі, якщо це підвищує розмір пенсії. Якщо ж її врахування зменшує виплати, Пенсійний фонд її не застосовує. Тому важливо перевіряти, чи проведено перерахунок на найбільш вигідних умовах.

Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів кожні два роки — декому потрібно подати заяву

Окремо фахівець зазначив, що перерахунок здійснюється не частіше ніж раз на два роки після попереднього оновлення. Водночас у деяких випадках автоматичний перерахунок може відбутися із затримкою, через що пенсіонери тимчасово отримують виплати без надбавки. У таких ситуаціях рекомендується подавати заяву самостійно через сервісний центр або вебпортал Пенсійного фонду, не очікуючи автоматичного перерахунку.

Як саме зросте пенсія

Щодо розміру підвищення, адвокат наголосив, що він є індивідуальним і залежить від стажу та, в окремих випадках, заробітної плати після призначення пенсії. Саме додатковий стаж найчастіше забезпечує збільшення виплат.

Кого не торкнеться індексація у квітні

Хомич також зауважив, що перерахунок стосується не всіх категорій пенсіонерів. Зокрема, він не застосовується, якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку не минуло двох років, а також не охоплює отримувачів спеціальних пенсій, таких як військові, держслужбовці, прокурори чи судді. Крім того, зміни не стосуються пенсій за вислугу років, якщо особа ще не досягла загального пенсійного віку.

Водночас для частини пенсіонерів, яким пенсію призначили після 1 квітня 2024 року, період очікування автоматичного перерахунку може затягнутися. У таких випадках юрист радить не чекати наступного року, а подавати заяву самостійно, щоб не втрачати місяці можливого підвищення виплат.

