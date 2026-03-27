С 1 апреля изменятся пенсии: однако часть украинцев может остаться без повышения

Уже с 1 апреля часть украинских пенсионеров может заметить изменения в размере своих выплат, но не все получат их автоматически и вовремя — в этой системе есть нюансы, из-за которых кто-то рискует лишиться дополнительных денег, даже не подозревая об этом.

Об особенностях этого процесса в комментарии "УНИАН" рассказал Иван Хомич, управляющий адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича, объяснив, как происходит перерасчет и в каких случаях следует подавать заявление самостоятельно.

Как перечисляют пенсии работающим пенсионерам

По словам специалиста, механизм перерасчета заключается в пересмотре одного из ключевых показателей — коэффициента страхового стажа. Именно дополнительно приобретенный стаж чаще всего и приводит к увеличению размера выплат. Кроме того, при определенных условиях может учитываться заработная плата за последние два года работы, если это выгодно для пенсионера.

Адвокат пояснил, что перерасчет производится в двух случаях: если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек отработал не менее 24 месяцев страхового стажа, либо если с момента назначения пенсии прошло два года и за это время был приобретен хотя бы частичный дополнительный стаж. В таких случаях Пенсионный фонд должен произвести перерасчет автоматически, без обращения гражданина, поскольку все необходимые данные уже есть в системе.

В то же время Хомич обратил внимание, что на практике не всегда учитывается заработная плата за последние два года. Чаще всего перерасчет происходит именно путем увеличения страхового стажа. Поэтому после проведения перерасчета он советует получить распоряжение Пенсионного фонда со всеми приложениями и проверить, учтены ли все показатели.

По словам юриста, заработная плата учитывается только в том случае, если это повышает размер пенсии. Если же ее учет уменьшает выплаты, Пенсионный фонд ее не применяет. Поэтому важно проверять, проведен ли перерасчет на наиболее выгодных условиях.

Перерасчет пенсии для работающих пенсионеров каждые два года – некоторым нужно подать заявление

Отдельно специалист отметил, что перерасчет производится не чаще одного раза в два года после предыдущего обновления. В то же время в некоторых случаях автоматический перерасчет может произойти с задержкой, из-за чего пенсионеры временно получают выплаты без надбавки. В таких ситуациях рекомендуется подавать заявление самостоятельно через сервисный центр или веб-портал Пенсионного фонда, не ожидая автоматического перерасчета.

Как возрастет пенсия

Что касается размера надбавки, адвокат подчеркнул, что она рассчитывается индивидуально и зависит от стажа и, в отдельных случаях, от заработной платы после назначения пенсии. Именно дополнительный стаж чаще всего обеспечивает увеличение выплат.

Кого не коснется индексация в апреле

Хомич также отметил, что перерасчет касается не всех категорий пенсионеров. В частности, он не применяется, если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета не прошло двух лет, а также не распространяется на получателей специальных пенсий, таких как военнослужащие, госслужащие, прокуроры или судьи. Кроме того, изменения не касаются пенсий за выслугу лет, если лицо еще не достигло общего пенсионного возраста.

В то же время для части пенсионеров, которым пенсию назначили после 1 апреля 2024 года, период ожидания автоматического перерасчета может затянуться. В таких случаях юрист советует не ждать следующего года, а подавать заявление самостоятельно, чтобы не терять месяцы возможного повышения выплат.

