Українці перевели годинники. Яка зараз різниця з країнами Європи та світу

У неділю українці спали на годину менше

У неділю, 29 березня, Україна перейшла на літній час, перевівши годинники на одну годину вперед. Таким чином змінилась відмінність у часових поясах між Києвом та країнами Європи, США.

"Телеграф" розповість, на скільки зараз відрізняється час в Україні та інших країнах. Зауважимо: коли Київ переходить на літній час він має +3 години (UTC+3) за Гринвічем, а взимку +2 години (UTC+2).

Водночас, є ряд країн, з яким час в Україні співпадає, але переважна більшість має різницю. Подекуди вона сягає 10 годин, як з деякими штатами США.

Якщо за Києвом 08:00 ранку 29 березня, то:

у Польщі – 07:00;

у Словаччині – 07:00;

в Угорщині — 07:00;

у Молдові – 08:00;

у Чехії – 07:00;

у Румунії – 08:00;

в Естонії – 08:00;

в Ірландії – 06:00;

у Німеччині – 07:00;

в Іспанії – 07:00;

у Великій Британії – 06:00;

у США (Вашингтон) – 02:00;

у Норвегії – 07:00;

в Японії – 14:00;

в Китаї — 14:00;

у Грузії – 09:00.

Додамо, що на літній час також переходять ще 60 країн світу. Серед них: Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія тощо, також більшість штатів Америки, Канада та Ізраїль.

Яка різниця в часі між Україною та Росією

Росія має 11 часових поясів, але з деякими літній час в Україні збігається. Так, з 29 березня різниці в годинах між Києвом та Москвою не буде, але під час зимового переходу вона з'являється. Тоді в Україні на 1 годину більше. З рештою міст різниця в часі може складати від 1 до 10 годин.

