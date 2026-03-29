Украинцы перевели часы. Какая сейчас разница со странами Европы и мира

В воскресенье украинцы спали на час меньше

В воскресенье, 29 марта, Украина перешла на летнее время, переведя часы на один час вперед. Таким образом, изменилось различие в часовых поясах между Киевом и странами Европы, США.

"Телеграф" расскажет, на сколько сейчас отличается время в Украине и других странах. Заметим: когда Киев переходит на летнее время, он имеет +3 часа (UTC+3) по Гринвичу, а зимой +2 часа (UTC+2).

В то же время, есть ряд стран, с которыми время в Украине совпадает, но подавляющее большинство имеет разницу. Местами она достигает 10 часов, как с некоторыми штатами США.

Если по Киеву 08:00 утра 29 марта, то:

в Польше – 07:00;

в Словакии – 07:00;

в Венгрии — 07:00;

в Молдове – 08:00;

в Чехии – 07:00;

в Румынии – 08:00;

в Эстонии – 08:00;

в Ирландии – 06:00;

в Германии – 07:00;

в Испании – 07:00;

в Великобритании – 06:00;

в США (Вашингтон) – 2 часа;

в Норвегии – 07:00;

в Японии – 14:00;

в Китае — 14:00;

в Грузии – 09:00.

Добавим, что на летнее время также переходят еще 60 стран мира. Среди них: Италия, Испания, Франция, Польша, Германия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и т.д., а также большинство штатов Америки, Канада и Израиль.

Какая разница во времени между Украиной и Россией

Россия имеет 11 часовых поясов, но с некоторыми летнее время в Украине совпадает. Так, с 29 марта разницы в часах между Киевом и Москвой не будет, но во время зимнего перехода она появляется. Тогда в Украине на 1 час больше. С остальными городами разница во времени может составлять от 1 до 10 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему часы переводят именно в ночь на воскресенье.