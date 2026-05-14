Паперовий ІПН відходить у минуле: що його замінить

Документ зберігатиметься у смартфоні та буде доступний для друку

В Україні більше не буде потреби носити із собою паперову картку платника податків (РНОКПП, раніше — ІПН). Електронний документ у застосунку Дія матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Що потрібно знати:

Електронний РНОКПП у "Дії" прирівняли до паперового

Податкову картку можна буде оформити онлайн або через ЦНАП

Е-картку можна буде показати, переслати або роздрукувати

У "Дії" з’явиться функція повторного замовлення картки

Про це на Mintsyfra Summit у Києві повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Загалом, номер Картки платника податків давно був доступний в документі, проте не мав відповідної юрсили. Якщо ж "Дії" немає — паперова версія потрібна.

Зауважимо, що уряд ще в грудні схвалив іншу дотичну постанову — про можливість згенерувати РНОКПП. За нею, документ з номером Картки платника податків можна оформити онлайн через "Дію" або офлайн у ЦНАПах. Повідомлялось, що спочатку послуга буде доступна для оформлення РНОКПП дітям. Зауважимо — код вже можна отримати через додаток.

Картку платника податків можна згенерувати для дитини в "Дії"/ Скриншот

Після оформлення документ постійно зберігатиметься у смартфоні. За потреби його можна буде показати у цифровому форматі, поділитись ним або роздрукувати.

У Мінцифри також повідомили, що згодом у застосунку з’явиться можливість повторно замовити е-картку платника податків у разі втрати чи пошкодження документа — як для дітей, так і для дорослих. Крім того, у розмові з представниками телеграм-каналу у Мінцифри анонсували ще одну нову функцію: уже з середини літа українці зможуть розлучатися онлайн через "Дію".

Раніше "Телеграф" розповідав, що перші тестування були заплановані на травень. Важливо, що скористатись розлученням онлайн зможуть тільки пари без дітей.