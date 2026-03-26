Дружина голови Хмельницького ТЦК любить важкий люкс і отримує пенсію: це ще не все із декларації (фото)

Раніше військком працював головою Дунаєвецької райдержадміністрації

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Хмельницького ТЦК Ярослав Купчик зберігає "під матрацом" тисячі доларів. А його дружина любить дорогі брендові речі.

Про це свідчить річна декларація військового, а також публікації у місцевих ЗМІ. Так, за даними журналістів, які проаналізували фото Інги Купчик (зараз її Instagram вже закрито), дружина тимчасово виконуючого обов’язки начальника Хмельницького ТЦК була помічена в такому одязі та аксесуарах:

Saint Laurent YSL Monogram Leather Belt (пояс) — ринкова ціна ~ 20800 грн;

Saint Laurent LE 5A7 Bag (сумочка) — ринкова ціна ~ 96 900 грн;

Dior Walk’n’ Dior Platform Sneaker Blue Dior Oblique (кросівки) – ринкова ціна ~ 43 000–55 000 грн.

Чим володіє сім’я Купчик

Дохід:

Ярослав за 2025 рік заробив 456 467 гривень зарплати у ТЦК. Також військовий отримав близько 60 тисяч гривень соціальних виплат.

У цей же час його дружина отримала 39 190 пенсій, а також 200 100 гривень від відчуження рухомого майна.

Згідно з припущеннями ЗМІ, Інга Купчик може мати інвалідність. У коментарях під постом медіа користувачі також будують свої здогадки про походження пенсії подружжя військового.

Коментарі

Заощадження:

Ярослав Купчик зберігає 100 тисяч гривень, 12 тисяч доларів (~520 тисяч гривень), 10 тисяч євро (~500 тисяч гривень).

При цьому Інга також має заощадження, які є ще більшими, ніж у чоловіка: 150 тисяч гривень, 68 тисяч доларів (~3 400 000 гривень).

Усього сім’я зберігає: ~ 4 670 000 гривень.

Транспорт:

Дружина Купчика їздить на Toyota Corolla 2019 випуску, яку придбала в 2022 році (вартість не вказана). На даний момент на вторинному ринку таку машину можна придбати за ціною 15-20 тисяч доларів (750 000-100 000 гривень).

Ярослав Купчик має мотоцикл Yamaha 1996 року, який він придбав у 2012 році за 8 тисяч гривень.

Ярослав Купчик

Народився 13 лютого 1988 року у Чернівцях.

Вищу освіту здобув у Хмельницькому університеті управління та права за спеціальністю "Правознавство" — кваліфікація "Юрист".

Працював прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України

Головою Дунаєвецької райдержадміністрації

Нагадаємо, раніше ми писали про таємниці декларації екс-замкомандувача Нацгвардії.