Дружина голови Хмельницького ТЦК любить важкий люкс і отримує пенсію: це ще не все із декларації (фото)

Денис Подставной
Ярослав Купчик
Ярослав Купчик. Фото Колаж "Телеграфу"

Раніше військком працював головою Дунаєвецької райдержадміністрації

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Хмельницького ТЦК Ярослав Купчик зберігає "під матрацом" тисячі доларів. А його дружина любить дорогі брендові речі.

Про це свідчить річна декларація військового, а також публікації у місцевих ЗМІ. Так, за даними журналістів, які проаналізували фото Інги Купчик (зараз її Instagram вже закрито), дружина тимчасово виконуючого обов’язки начальника Хмельницького ТЦК була помічена в такому одязі та аксесуарах:

  • Saint Laurent YSL Monogram Leather Belt (пояс) — ринкова ціна ~ 20800 грн;
  • Saint Laurent LE 5A7 Bag (сумочка) — ринкова ціна ~ 96 900 грн;
  • Dior Walk’n’ Dior Platform Sneaker Blue Dior Oblique (кросівки) – ринкова ціна ~ 43 000–55 000 грн.
Чим володіє сім’я Купчик

Дохід:

Ярослав за 2025 рік заробив 456 467 гривень зарплати у ТЦК. Також військовий отримав близько 60 тисяч гривень соціальних виплат.

У цей же час його дружина отримала 39 190 пенсій, а також 200 100 гривень від відчуження рухомого майна.

Згідно з припущеннями ЗМІ, Інга Купчик може мати інвалідність. У коментарях під постом медіа користувачі також будують свої здогадки про походження пенсії подружжя військового.

Заощадження:

Ярослав Купчик зберігає 100 тисяч гривень, 12 тисяч доларів (~520 тисяч гривень), 10 тисяч євро (~500 тисяч гривень).

При цьому Інга також має заощадження, які є ще більшими, ніж у чоловіка: 150 тисяч гривень, 68 тисяч доларів (~3 400 000 гривень).

Усього сім’я зберігає: ~ 4 670 000 гривень.

Транспорт:

Дружина Купчика їздить на Toyota Corolla 2019 випуску, яку придбала в 2022 році (вартість не вказана). На даний момент на вторинному ринку таку машину можна придбати за ціною 15-20 тисяч доларів (750 000-100 000 гривень).

Ярослав Купчик має мотоцикл Yamaha 1996 року, який він придбав у 2012 році за 8 тисяч гривень.

  • Народився 13 лютого 1988 року у Чернівцях.
  • Вищу освіту здобув у Хмельницькому університеті управління та права за спеціальністю "Правознавство" — кваліфікація "Юрист".
  • Працював прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України
  • Головою Дунаєвецької райдержадміністрації

