Цю глазур для пасок радять кулінари: ідеально тримається, не липне і не кришиться

У передвеликодній період господині традиційно шукають не лише перевірені рецепти пасок, а й ідеальну глазур, яка стане фінальним штрихом святкової випічки.

Адже саме вона відповідає не тільки за зовнішній вигляд, а й за текстуру: глазур має бути ніжною, білосніжною, не липнути до рук і не кришитися під ножем. Знайти баланс між естетикою та практичністю — завдання не з простих, однак кулінари запевняють: рішення існує. Про це йдеться на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

У професійній та аматорській кулінарній спільноті дедалі частіше радять звернути увагу на швейцарську меренгу. Саме цей вид білкової глазурі вважається одним із найстабільніших і водночас універсальних варіантів для пасок.

Її головна перевага — у структурі. На відміну від класичних варіантів, які можуть залишатися липкими або обсипатися після висихання, швейцарська меренга добре тримає форму, рівномірно застигає та зберігає акуратний вигляд навіть через кілька днів. До того ж вона має приємний глянцевий блиск і природний білосніжний колір — без потреби додавати барвники.

Технологія приготування також відрізняється від звичної. Білки разом із цукром спочатку нагрівають на водяній бані приблизно до 60 градусів, постійно помішуючи. Після цього масу збивають міксером до стійких піків. Саме така обробка дозволяє досягти ідеальної консистенції — щільної, але водночас ніжної.

Кулінари пояснюють: завдяки попередньому нагріванню цукор повністю розчиняється, а білкова маса стає більш стабільною. У результаті глазур не тріскається, не осипається і не створює липкого шару, що часто псує враження від домашньої випічки.

У час, коли кулінарні традиції поєднуються з сучасними підходами, саме такі рецепти стають справжніми фаворитами. Швейцарська меренга дозволяє досягти професійного результату навіть у домашніх умовах — і зробити святкові паски не лише смачними, а й бездоганними на вигляд.