Китай готував росіян для війни проти України: в ЄС дадуть відповідь

КНР підготувала кілька сотень російських військових

У Брюсселі підтвердили опубліковану в ЗМІ інформацію про те, що Китай проводив таємну підготовку російських бійців на своїй території. Про це "Телеграфу" стало відомо від високопосадовця ЄС.

"Підготовка російських військових на території Китаю була підтверджена нашими службами в кількох місцях у КНР. За даними, які я бачив, йдеться про сотні осіб. На відміну від того, що Китай досі повідомляв нам, це була конкретна військова підготовка солдатів, частина з яких згодом опинилася на війні або безпосередньо на лінії фронту", — сказав він.

Раніше видання Reuters повідомило, що російські військові мали проходити навчання з таких напрямків, як використання дронів, радіоелектронна боротьба, армійська авіація та дії механізованої піхоти. Угода між Москвою та Пекіном забороняла будь-яке висвітлення цих візитів у медіа в обох країнах і передбачала, що жодні треті сторони не повинні бути поінформовані.

За даними нашого видання, 15 червня міністри закордонних справ ЄС обговорять питання Китаю на черговій зустрічі у Люксембурзі. Зокрема — залежність європейської оборонної промисловості, ланцюгів постачання, а також економіки від Пекіна.

"З огляду на роль Китаю, яка сприяє веденню Росією агресивної війни проти України, багато міністрів порушать це питання. Воно має прямі наслідки для європейської безпеки", — сказав один з європейських дипломатів, не уповноважений давати публічні коментарі.

Водночас під час свого травневого візиту до Пекіна російський глава Володимир Путін вп’яте за останні 20 років провалив спроби умовити голову КНР Сі Цзіньпіна схвалити будівництво нового великого газопроводу "Сила Сибіру — 2". Китай диктує жорсткі умови, користуючись тим, що після втрати європейського ринку у Москві не залишилося альтернатив.