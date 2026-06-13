Невідомі залишили Трампу таємне послання? Чому цифри у парку підняли на вуха спецслужби США (фото)

Це не перший подібний інцидент

На газоні Національної алеї у Вашингтоні раптово з'явилися гігантські цифри "8647". Адміністрація Білого дому розцінює це як погрозу президенту США Дональду Трампу, міністерство внутрішніх справ розпочало термінове розслідування інциденту.

Як повідомляє Fox News, невідомі зробили зображення цифр у серці Вашингтону — на траві між Монументом Вашингтона та меморіалом Другої світової війни. Слідчі зібрали зразки трави, щоб встановити, як було зроблено зображення — за допомогою хімікатів чи спеціальних інструментів.

Цифри просто гігантські. Фото: Getty Images

У МВС оцінили появи цифр на траві як "божевільний вандалізм". Там пообіцяли знайти та покарати винних.

"Будь-яка погроза президенту сприймається Міністерством дуже серйозно, і наша Паркова поліція США розслідуватиме цей інцидент і притягне винних до відповідальності", — заявили у МВС.

Зображення видно здалеку. Фото: Getty Images

Речник Білого дому Девіс Інгл назвав інцидент "політичним насильством". Він додав, що ті, хто зробив це, мають "синдром розладу Трампа".

"Будь-кого, хто бере участь у політичному насильстві чи культурі вбивств, або підтримує їх, має бути засуджено найсуворішим чином. Їм також слід негайно звернутися за психіатричною допомогою для лікування важкого та виснажливого випадку синдрому розладу Трампа, який спотворив їхній мозок і зробив їх хворими на голову", — сказав Інгл.

На місце прибули правоохоронці. Фото: Getty Images

Чому цифри 8647 викликали такий переполох

Для американців це певний код: 86 означає "позбутись чогось". Це пішло від ресторанного сленгу, де "eighty-six" (86) означає, що якась позиція в меню закінчилася, або що клієнту більше не можна наливати алкоголь.

Цифра "86" вже давно використовується в англійській мові у сенсі "позбутися чогось", "скасувати" або "викинути". Друга частина коду, число 47 також непросте — як відомо, Трамп 47-й президент США. Таким чином напис "8647" сприймається як заклик позбутися Трампа.

Як розповідав "Телеграф", це не перша подібна історія. У травні минулого року колишній керівник ФБР Джеймс Комі потрапив під розслідування Секретної служби через фотографію морських мушель, з яких було складено число "8647".